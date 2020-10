कोरोनाचा वेग आणखी मंदावला, अनेक महिन्यानंतर मृतांची संख्याही 500 पेक्षा कमी

नवी दिल्ली- कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव कमी होताना दिसत आहे. आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी देशात 50 हजारांपेक्षा कमी कोरोनाबाधित सापडले आहेत. त्यामुळे एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 79 लाखांच्या पुढे गेली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाबाधितांची संख्या कमी होताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे अनेक दिवसानंतर कोरोना रुग्णांची संख्या 50 हजारांपेक्षा कमी आढळली आहे.

With 45,149 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 79,09,960. With 480 new deaths, toll mounts to 1,19,014 .

Total active cases are 6,53,717 after a decrease of 14,437 in last 24 hrs

Total cured cases are 71,37,229 with 59,105 new discharges in last 24 hrs pic.twitter.com/STmOrxDPzg

— ANI (@ANI) October 26, 2020