corona virus: परिस्थिती सुधारतेय; कोरोनातून बरे झालेल्यांची संख्या 70 लाखांच्या पार

नवी दिल्ली- देशात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या काही दिवसांपासून मागच्या तुलनेत कमी होताना दिसत आहे. शनिवारी कोरोनाबाधितांची संख्या 78 लाखांच्या पुढे गेली आहे. समाधानाची बाब म्हणजे आतापर्यंत देशात 70 लाख लोकांनी कोरोना विषाणूवर मात केली आहे. सध्या 7 लाखांपेक्षा कमी रुग्ण उपचार घेत आहेत. शुक्रवारी 12,69,479 चाचण्या घेण्यात आल्या. आतापर्यंत देशात 10,13,82,564 कोविड-19 चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत.

देशातील कोरोना महामारीमुळे (Coronavirus)निर्माण झालेली स्थिती सुधारताना दिसत आहे. काही दिवसांपासून कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत घट पाहायला मिळत आहे. तसेच कोरोनातून बरे होणाऱ्यांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे सक्रिय रुग्णांची संख्या कमी झाली आहे. आरोग्य मंत्रालयाने शनिवारी सकाळी दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोनाबाधितांची एकूण संख्या 78,14,682 झाली आहे. गेल्या 24 तासात 53,370 नवीव कोरोना रुग्ण सापडले आहेत. शनिवारी 650 लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. देशात आतापर्यंत एकूण 1,17,956 लोकांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. देशात सध्या 6,80,680 सक्रिय रुग्ण आहेत.

कोरोनातून बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यातून ठिक होणाऱ्यांची संख्या 70 लाखांच्या पुढे गेली आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, गेल्या 27 तासात 67,549 लोकांनी कोरोनावर मात केली. दररोज समोर येणाऱ्या प्रकरणांपेक्षा ही संख्या अधिक आहे. त्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असल्याचे दिसत आहे.

With 53,370 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 78,14,682. With 650 new deaths, toll mounts to 1,17,956.

Total active cases are 6,80,680 after a decrease of 14,829 in last 24 hrs

Total cured cases are 70,16,046 with 67,549 new discharges in last 24 hrs pic.twitter.com/SferWNs0tw

