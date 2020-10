चीनला वेसण घालण्यासाठी भारतासारखा सहकारी आवश्यक- अमेरिका

नवी दिल्ली- हिमालयापासून दक्षिण चीन समुद्रापर्यंत चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेमुळे अर्धे जग त्रस्त आहे. हे पाहता सम विचारांच्या देशांनी भारताबरोबर काम करणे आवश्यक आहे, असे मत अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. चीनचा सामना करण्यासाठी 'क्वाड' देशांमध्ये चर्चेला याआधीच वेग आला आहे. परंतु, सध्या तरी 'क्वाड'चा विस्तार करण्याची योजना नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

क्वाड समितीबाबत सध्या काही योजना नाही. पण भविष्यात काहीही होऊ शकते, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॅम्पिओ आणि संरक्षण मंत्री मार्क एस्पर पुढील आठवड्यात भारतात येणार आहेत. माइक पॅम्पिओ हे तिसऱ्या भारत-अमेरिका 2+2 परिषदेसाठी दिल्लीत येणार आहेत.

Regarding a Quad summit, there are no plans for that in the immediate short term, but anything could happen in the future: US Administration official https://t.co/fTMRXPwFSh

