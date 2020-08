Corona Update - देशात सलग दुसऱ्या दिवशी 76 हजारांहून अधिक नवे रुग्ण

नवी दिल्ली - भारतात गेल्या आठवड्याभरापासून कोरोना व्हायरसचा कहर झाला आहे. गेल्या दोन दिवसात कोरोना रुग्णांची संख्या दरदिवशी 76 हजारांच्या वर गेली आहे. बुधवारी विक्रमी 76 हजार 14 रुग्ण आढळले होते. त्याहून अधिक रूग्ण गुरुवारी सापडले आहेत. गुरुवारी एका दिवसात 76 हजार 489 नवे रुग्ण सापडले असून आतापर्यंतची ही एका दिवसातील सर्वाधिक रुग्णसंख्या आहे. याशिवाय एका दिवसात 1 हजार 81 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

कोरोना रुग्णांची ऑगस्ट महिन्यात झपाट्याने वाढ झाली आहे. आतापर्यंत ऑगस्टमध्ये 16 लाख 86 हजार 162 कोरोना रुग्णांची भर पडली. ही संख्या जवळपास 31 जुलैपर्यंत सापडलेल्या एकूण रुग्णसंख्येइतकीच आहे. 31 जुलैपर्यंत भारतात कोरोना रुग्णांची संख्या 16 लाख 94 हजार 918 इतकी होती. ऑगस्टमध्ये मृत्यूचे प्रमाणही वाढले असून गुरुवारपर्यंत या महिन्यातील मृत्यूची संख्या 25 हजारांच्या वर गेली आहे. जुलै महिन्यात 19 हजार 122 मृत्यू झाले होते.

In the past 5 months, more than 3/4 of cases have recovered and less than 1/4 are active now. Effective implementation of Centre's strategic and graded Test-Track-Treat approach has led to higher recoveries and lower fatality: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/0F372hUZTz

