नवी दिल्ली : कोरोना अद्याप संपलेला नाही, असं मोठं विधान केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत केलं आहे. त्यामुळं देशात पुन्हा कोरोनाच्या संकट घोंघावत असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर यासंदर्भात सर्व यंत्रणांना अॅलर्ट राहण्याचे आदेशही आरोग्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. (Coronavirus alert Corona is not over yet Union Health Minister Mansukh Mandviy big statement)

आरोग्यमंत्र्यांनी ट्विटद्वारे बैठकीची माहिती दिली. त्यांनी म्हटलं की, काही देशांमध्ये कोरोनाच्या वाढत्या प्रकरणं पाहता आज आम्ही भारतातील कोरोनाच्या स्थितीचा तज्ज्ञांच्या आणि अधिकाऱ्यांमार्फत आढावा घेतला. कोविड अद्याप संपलेला नाही. यावेळी सर्व संबंधितांना अॅलर्ट आणि जागरुकता वाढवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, कोणतीही परिस्थिती हाताळण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत.