Corona Updates: कोरोनाचं 'रौद्ररुप'; २४ तासांत आढळले आतापर्यंतचे सर्वाधिक रुग्ण

Coronavirus Updates: नवी दिल्ली/पुणे : कोरोना रुग्णवाढीचा रविवारी (ता.११) नोंदवला गेलेला उच्चांक सोमवारी (ता.१२) मोडीत काढला आहे. गेल्या २४ तासातील आकडेवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केली असून, हे आकडे पाहून मनात नक्कीच धडकी भरेल. रविवारी दीड लाखाचा आकडा ओलांडल्यानंतर आता त्यात आणखी सतरा हजार रुग्णांची भर पडली आहे. देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली असून महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, पंजाब आणि तमिळनाडूसारख्या राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे.

आरोग्य मंत्रायलाने दिलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, गेल्या २४ तासांत देशात एक लाख ६८ हजार ९१२ नवे कोरोना रुग्ण आढळून आले आहेत. तर तब्बल ९०४ रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. यंदाच्या वर्षातील एका दिवसातील ही सर्वाधिक वाढ आहे.

India reports 1,68,912 new #COVID19 cases, 75,086 discharges, & 904 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,35,27,717

Total recoveries: 1,21,56,529

Active cases: 12,01,009

Death toll: 1,70,179

Total vaccination: 10,45,28,565 pic.twitter.com/yMz5ddShPt

— ANI (@ANI) April 12, 2021