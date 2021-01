Covid 19 Vaccine - सीरमच्या लशीला तज्ज्ञांचा हिरवा कंदील; परवानगीसाठी DGCI कडे शिफारस

नवी दिल्ली - भारतात कोरोना लस मिळण्याची प्रतीक्षा आता लवकरच संपणार आहे. नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशी सीरमच्या कोविशिल्ड लशीच्या वापरासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र तज्ज्ञांच्या समितीने दिलं आहे. आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्याबाबतची शिफारस तज्ज्ञांनी डीजीसीआयकडे केली आहे. कोविशिल्डच्या वापराला काही अटींसह वापर करण्यासाठी परवानगी देता येईल असं समितीने म्हटलं आहे.

तज्ज्ञांच्या समितीने शिफारस दिल्यानंतर औषध नियंत्रण महासंचालकांकडून परवानगी आवश्यक आहे. तसंच सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनची परवानगीही गरजेची आहे. त्यानंतर भारतात कोरोना लशीच्या वापरासाठी मार्ग मोकळा होईल.

CDSCO expert panel set to recommend approving Oxford COVID-19 vaccine Covishield for emergency use in India: Sources

सीरम इन्स्टिट्यूटने त्यांच्याकडे 7.50 कोटी डोस तयार असल्याची माहिती दिली आहे. तसंच लशीला परवानगी मिळताच पुढच्या आठवड्यात 10 कोटींपर्यंत डोस तयार होतील अशी माहितीसुद्धा सीरमच्यावतीने देण्यात आली.

Dry-run for COVID19 vaccine will be held at Daryaganj, GTB Hospital and one private hospital in Delhi: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan pic.twitter.com/7vUKYMdP55

