कोरोनाचा कहर ! २४ तासांत आताचे सार्वाधिक कोरोनाचे रुग्ण; तर ४०७ बळी

नवी दिल्ली : भारतात गेल्या २४ तासांत करोना संसर्गाची एका दिवसात सर्वाधिक, म्हणजे १७ हजारांपेक्षा अधिक रुग्णांची नोंद झाली आहे. तर, २४ तासांत एकूण ४०७ बळींची नोंद झाली आहे. कालच्या आकडेवारीनुसार आता भारतात कोरोनाग्रस्तांची एकूण संख्या आता ०४ लाख ९० हजार ४०१ इतकी झाली आहे. तर, मृतांची संख्याही १५ हजारांच्या पुढे गेली असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

दरम्यान एक दिलासादायक बाब म्हणजे देशातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढले असून ते ५७.४३ टक्के झाल्याचे आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीत म्हटले आहे. भारतात सध्या एक लाख ८९ हजार ४६३ रुग्णांवर उपचार सुरू आहे. तर, ०२ लाख ८५ हजार ६३७ जणांना उपचार करून घरी सोडण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली आहे.

407 deaths and highest single-day spike of 17,296 new #COVID19 positive cases reported in India in the last 24 hours.

Positive cases in India stand at 4,90,401 including 1,89,463 active cases,2,85,637cured/discharged/migrated & 15301 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/g8EjQz2UwA

— ANI (@ANI) June 26, 2020