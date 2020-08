देशात कोरोनाबाधितांची संख्या 31 लाखांवर; सीरमच्या लशीची दुसऱ्या टप्प्यातील चाचणी सुरू 

नवी दिल्ली - भारतात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. गेल्या आठवड्याभरात रुग्णांची संख्या दरदिवशी 60 ते 70 हजारांनी वाढत आहे. एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या 31 लाखांच्या वर पोहोचली आहे. आतापर्यंत भारतात कोरोनाचे 31 लाख 6 हजार 349 रुग्ण आढळले आहेत. यापैकी 23 लाख 38 हजार 36 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. तर सध्या 7 लाख 10 हजार 771 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. भारतात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांचा आकडा 57 हजार 542 इतका झाला आहे. तर आतापर्यंत देशात 3.5 कोटींहून अधिक कोरोना चाचण्या झाल्या आहेत. आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं की, कोरोनाशी लढण्यासाठी आम्ही टेस्ट, ट्रॅक आणि ट्रीट अशा रणनितीवर काम करत आहे.

India has tested more than 3.5 crore people for #COVID19 so far, resolutely following its 'Test Track Treat' strategy: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/ko07vU2TKs

— ANI (@ANI) August 25, 2020