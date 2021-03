Corona Vaccine: एक एप्रिलपासून 45 पेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींना लस, अशी करा नोंदणी

नवी दिल्ली- गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना बाधितांची संख्या वाढताना दिसत आहे. याचदरम्यान 1 एप्रिलपासून 45 पेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस देण्याची मोहीम सुरु होणार आहे. आतापर्यंत 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे ज्येष्ठ नागरिक आणि 45 पेक्षा जास्त वयाचे नागरिक जे गंभीर आजाराने ग्रस्त आहेत, अशांना लस दिली जात होती. सरकारने लवकरात लवकर मोठ्या लोकसंख्येचे लसीकरण करण्याच्या उद्देशाने नुकतेच हे पाऊल उचलले आहे. आता कोणताही व्यक्ती ज्याचे वय 45 पेक्षा जास्त आहे, त्यांना लस दिली जाणार आहे. लसीकरणासाठी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनही करता येईल आणि रुग्णालयातही जाऊन लस घेता येईल.

लस कशी घ्यायची ?

ज्यांचे वय 45 पेक्षा जास्त आहे, ते दोन पद्धतीने लसीकरण मोहिमेत सहभागी होऊ शकतात. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी या दोन पद्धतीबाबत माहिती दिली आहे. त्यांनी म्हटले की, कोविन वेबसाइट http://cowin.gov.in च्या माध्यमातून ऍडव्हान्समध्ये नोंदणी करता येऊ शकते. जर तुम्हाला ऍडव्हान्समध्ये नोंदणी करायचे नसेल तर तुम्हाला दुपारी तीननंतर जवळच्या रुग्णालयात जाऊन कोरोनाची लस दिली जाते. त्या ठिकाणी जावे लागेल. तुम्ही तिथेही Covid-19ची लस घेता येईल. सध्या देशात दोन पद्धतीने कोरोना प्रतिबंधक लस दिली जात आहे. एक सीरम इन्स्टि्टयूट ऑफ इंडियाने तयार केलेली कोव्हिशील्ड आणि दुसरी भारत बायोटेकची कोवॅक्सिन आहे.

