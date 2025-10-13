देश

Video : काळजाला भिडणारा सॅल्युट! ऑपरेशन सिंदूरमध्ये गमावला हात अन् वायुसेना पदक स्वीकारताना..CPL Varun Kumar यांचा व्हिडिओ पाहून डोळे पाणावतील

Corporal Varun Kumar Inspiring Left Hand Salute at Indian Air Force 93rd Anniversary Video : कॉर्पोरल वरुण कुमार यांनी ऑपरेशन सिंदूरमध्ये उजवा हात गमावल्यानंतर डाव्या हाताने वायुसेना दिनी सेल्यूट केला..हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे
Corporal Varun Kumar Left Hand Salute Indian Air Force 93rd Anniversary Viral Video

Indian Air Force 93rd Anniversary Corporal Varun Kumar Left Hand Salute Viral Video

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Corporal Varun Kumar Left Hand Salute Video : हिंदान वायुसेना तळावर 8 ऑक्टोबर 2025 ला भारतीय वायुसेनेचा 93 वा वर्धापन दिन साजरा झाला. या सोहळ्यात कॉर्पोरल वरुण कुमार यांनी डाव्या हाताने दिलेल्या सलामने सर्वांचे लक्ष वेधले आणि उपस्थितांच्या मनाला भावनिक स्पर्श केला. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये उजवा हात गमावलेल्या वरुण यांना वायुसेना पदक (शौर्य) प्रदान करण्यात आले. त्यांचा हा सलाम केवळ औपचारिकता नव्हता तर त्यांच्या धैर्याचा आणि देशाप्रती अटळ निष्ठेचा प्रतीकात्मक संदेश होता.

Loading content, please wait...
Pakistan
Video
Video Clip
cctv video
Indian Air Force
video viral
Air Force
India and Pakistan
Air Force Day
Indian Air Force Day
YouTube video
(video)
viral video
Operation Sindoor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com