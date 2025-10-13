Video : काळजाला भिडणारा सॅल्युट! ऑपरेशन सिंदूरमध्ये गमावला हात अन् वायुसेना पदक स्वीकारताना..CPL Varun Kumar यांचा व्हिडिओ पाहून डोळे पाणावतील

Corporal Varun Kumar Left Hand Salute Video : हिंदान वायुसेना तळावर 8 ऑक्टोबर 2025 ला भारतीय वायुसेनेचा 93 वा वर्धापन दिन साजरा झाला. या सोहळ्यात कॉर्पोरल वरुण कुमार यांनी डाव्या हाताने दिलेल्या सलामने सर्वांचे लक्ष वेधले आणि उपस्थितांच्या मनाला भावनिक स्पर्श केला. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये उजवा हात गमावलेल्या वरुण यांना वायुसेना पदक (शौर्य) प्रदान करण्यात आले. त्यांचा हा सलाम केवळ औपचारिकता नव्हता तर त्यांच्या धैर्याचा आणि देशाप्रती अटळ निष्ठेचा प्रतीकात्मक संदेश होता..केरळमधील अलाप्पुझा येथील पुन्नप्रा गावातून आलेले वरुण कुमार यांना त्यांचे वडील शशिधर आणि स्वर्गीय आई रत्नकुमारी यांच्याकडून शिस्त आणि देशसेवेची मूल्ये मिळाली. 2013 मध्ये ते वैद्यकीय सहाय्यक म्हणून भारतीय वायुसेनेत दाखल झाले. गेल्या दोन वर्षांपासून उधमपूर येथील स्टेशन मेडिकेअर सेंटरमध्ये त्यांनी आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा देताना अतिशय महत्त्वाच्या ठिकाणी काम केले..iPhone 16 Pro ची किंमत अचानक कोसळली; मिळतोय चक्क 50 हजारपेक्षा जास्त डिस्काउंट, खरेदीसाठी ग्राहकांची रांग, इथे सुरुय ऑफर...मे 2025 मध्ये भारताने सीमेपलीकडील तणावाला प्रत्युत्तर म्हणून ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले. 10 मे मध्ये पाकिस्तानी क्षेपणास्त्र हल्ल्यात वरुण गंभीर जखमी झाले. या हल्ल्यात त्यांचा उजवा हात गमवावा लागला आणि सर्जन्ट सुरेंद्र कुमार मोग यांचा मृत्यू झाला. तातडीच्या वैद्यकीय मदतीमुळे वरुण यांचे प्राण वाचले पण संसर्ग टाळण्यासाठी त्यांचा हात कापावा लागला. उधमपूर येथील कमांड हॉस्पिटल आणि पुण्यातील कृत्रिम अवयव केंद्रात (ALC) त्यांनी पुन्हा नव्याने जीवन जगण्याचा प्रवास सुरू केला. अवघ्या काही आठवड्यांत त्यांनी डाव्या हाताने खाणे, लिहिणे यासारखी दैनंदिन कामे शिकून घेतली. स्वातंत्र्यदिनापूर्वी त्यांना कॉस्मेटिक कृत्रिम हात मिळाला आणि आता ते बायोनिक अवयवासाठी तयारी करत आहेत..हा कसला मुजोरीपणा? रेल्वेच्या AC डब्यात विनातिकीट चढल्या 2 महिला; TTE ने अडवताच म्हणाल्या तु खालच्या जातीचा माणूस...व्हिडिओ व्हायरल.वरुण यांच्या पत्नी अंजू आणि मुलगा विहान यांनी त्यांना सातत्याने पाठिंबा दिला. अंजू म्हणाल्या, “वरुणने आमच्या कल्पनेपेक्षा लवकर प्रगती केली. तो नेहमी म्हणतो, माझ्याकडे अजूनही देशाला सलाम करण्यासाठी एक हात आहे.” 14 ऑगस्टला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वरुण यांना वायुसेना पदक जाहीर केले. हिंदान येथील सोहळ्यात वरुण यांनी वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंग यांना डाव्या हाताने सलाम ठोकला..हा सलाम नियमांना धरून नसला तरी त्याने उपस्थितांना भावूक केले. वरुण यांचा हा सलाम धैर्य, निष्ठा आणि अडथळ्यांवर मात करण्याच्या जिद्दीचे प्रतीक ठरला. पुण्यातील ALC मध्ये त्यांनी इतर जखमी सैनिकांना, ज्यांनी हातपाय गमावले त्यांना प्रेरणा दिली. वरुण यांचा सलाम भारतीय वायुसेनेच्या 94 व्या वर्षात पदार्पण केल्यानंतरही सैनिकांच्या अतुलनीय धैर्याची आणि देशसेवेची आठवण करून देईल..FAQsWhat is the significance of Corporal Varun Kumar’s left-hand salute?कॉर्पोरल वरुण कुमार यांच्या डाव्या हाताच्या सलामचे महत्त्व काय आहे?वरुण यांचा डावा हात सलाम त्यांच्या धैर्याचे आणि अडथळ्यांवर मात करणाऱ्या जिद्दीचे प्रतीक आहे, ज्याने वायुसेना दिनी सर्वांना भावूक आणि प्रेरित केले.Why was Corporal Varun Kumar awarded the Vayu Sena Medal?कॉर्पोरल वरुण कुमार यांना वायुसेना पदक का देण्यात आले?ऑपरेशन सिंदूरमध्ये शत्रूच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी होऊनही त्यांनी दाखवलेल्या असामान्य शौर्य आणि समर्पणासाठी त्यांना हे पदक मिळाले.What happened to Varun Kumar during Operation Sindoor?ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान वरुण कुमार यांच्यासोबत काय घडले?मे 2025 मध्ये पाकिस्तानी क्षेपणास्त्र हल्ल्यात वरुण यांचा उजवा हात गमवावा लागला आणि ते गंभीर जखमी झाले.How did Varun Kumar adapt after losing his right arm?उजवा हात गमावल्यानंतर वरुण कुमार यांनी कसे सामंजस्य केले?पुण्यातील कृत्रिम अवयव केंद्रात त्यांनी डाव्या हाताने दैनंदिन कामे शिकली आणि कॉस्मेटिक कृत्रिम हाताचा वापर सुरू केला.What role does Varun Kumar play in the Indian Air Force?वरुण कुमार भारतीय वायुसेनेत कोणती भूमिका बजावतात?ते वैद्यकीय सहाय्यक म्हणून उधमपूर येथील स्टेशन मेडिकेअर सेंटरमध्ये आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा देतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.