Cough Syrup: नऊ चिमुकल्यांचा मृत्यू पण एकही पोस्टमार्टेम का नाही? कफ सीरप प्रकरणात धक्कादायक खुलासा, नेमकं काय घडलं?

भोपाळः मध्य प्रदेशातल्या छिंदवाडा जिल्ह्यात खोकल्याच्या औषधामुळे नऊ चिकमुल्यांचा मृत्यू झाला होता. कोल्ड्रिप सीरप घेतल्याने या मुलांची किडनी निकामी झाल्याचं तपासातून पुढे आलं आहे. सुरुवातीला ७ सप्टेंबर रोजी पहिल्या मुलाचा मृत्यू झाला. पुढे ही संख्या वाढून नऊपर्यंत पोहोचली आहे. ही सर्व मुलं १ ते ५ वर्षांच्या आतली होती..तपासामध्ये पुढे आलं की, सीरपमध्ये डायएथिलीन ग्लाइकॉल नावाचं विषारी रसायन होतं. ज्यामुळे किडनीला इजा झाली. तमिळनाडू येथील एका कंपनीमध्ये हे औषध तयार झालेलं होतं. आता सरकारने या औषधावर बंदी घातली आहे. औषधाचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. मृत्यूचं स्पष्ट कारण अद्याप पुढे आलेलं नाही..एकाही मृत मुलाचं शवविच्छेदन झालं नाहीधक्कादायक बाब म्हणजे मृत्यू झालेल्या ९ मुलांपैकी एकाचंही शवविच्छेदन डॉक्टरांनी केलेलं नाही. त्यामुळे मृत्यूचं नेमकं कारण अद्यापही कळू शकलेलं नाही. परासियाचे एसडीएम शुभम यादव यांनी निदान शेवटच्या मृत्यूचं पोस्टमार्टम का केलं नाही? असा प्रश्न आहे. पत्रकारांनीही त्यांना हा प्रश्न विचारला.त्यावर एसडीएम यादव यांनी पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. नंतर कॅमेरा बघून खोटं बोलले. म्हणाले, कुटुंबियांनी तशी परवानगी दिली नाही. त्यावर पत्रकारांनी मृत मुलाच्या आई-वडिलांची तयारी होती, हे सांगितलं तेव्हा एसडीएम महोदयांनी पलटी मारली. मृत्यूच्या घटना नागपूरमध्ये घडल्या त्यामुळे शवविच्छेदन होऊ शकलं नाही, असं ते म्हणाले. परंतु मृतदेह परासिया येथे आणल्यानंतरही शवविच्छेदन करता आलं असतं, हे विचारल्यावर मात्र ते गोंधळून गेले. त्यातून काही हाती आलं नसतं, असं त्यांचं म्हणणं होतं..दुसरीकडे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला यांनी सीरप दोषमुक्त असल्याचं म्हटलं. मृतांच्या नातेवाईकांनी गंभीर आरोप केले आहेत. मृत्यू लपवण्यासाठी प्रयत्न सुरु होते, असं त्यांचं म्हणणं आहे. या प्रकारामुळे केंद्र सरकारनेही दोन वर्षांखालील लहान मुलांना कफ सीरप देऊ नये, असं आवाहन केलं आहे..