Cough Syrup: नऊ चिमुकल्यांचा मृत्यू पण एकही पोस्टमार्टेम का नाही? कफ सीरप प्रकरणात धक्कादायक खुलासा, नेमकं काय घडलं?

Chhindwara tragedy exposes pharma negligence toxic chemical found in children’s cough syrup: या प्रकरणामुळे देशभरातील पालक दहशतीच्या सावटाखाली आहेत. मुलांना खोकल्याचं औषध द्यावं की नाही? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.
संतोष कानडे
भोपाळः मध्य प्रदेशातल्या छिंदवाडा जिल्ह्यात खोकल्याच्या औषधामुळे नऊ चिकमुल्यांचा मृत्यू झाला होता. कोल्ड्रिप सीरप घेतल्याने या मुलांची किडनी निकामी झाल्याचं तपासातून पुढे आलं आहे. सुरुवातीला ७ सप्टेंबर रोजी पहिल्या मुलाचा मृत्यू झाला. पुढे ही संख्या वाढून नऊपर्यंत पोहोचली आहे. ही सर्व मुलं १ ते ५ वर्षांच्या आतली होती.

