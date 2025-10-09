Cough syrup issue: कफ सीरप प्रकरणी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री नागपुरात! राहुल गांधींसह तमिळनाडू सरकारवर निशाणा

Madhya Pradesh CM: मध्य प्रदेशातल्या छिंदवाडा, बैतूल आणि पांढुर्णा जिल्ह्यात ७ सप्टेंबरपासून आतापर्यंत २१ चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला. मृत्यूचं कारण सर्दी-खोकल्याचं औषध (कफ सीरप) ठरलंय. सर्वात जास्त १७ मुलं छिंदवाडा इथले आहेत. या घटनेमुळे देश हादरला असून तमिळनाडू येथील औषध कंपनीच्या मालकाला अटक झाली आहे..मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव हे याच प्रकरणात गुरुवारी नागपूर दौऱ्यावर आले होते. कफ सीरपमुळे बाधित झालेल्या एका मुलाच्या प्रकृतीची माहिती घेण्यासाठी ते नागपूर दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. तमिळनाडू सरकारने या कंपनीला परवानगी दिलीच कशी? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे..Assam BJP News : आसाममध्ये भाजपला मोठा हादरा! माजी केंद्रीय मंत्र्यासह १८ नेत्यांची पक्षाला सोडचिठ्ठी.मुख्यमंत्री यादव म्हणाले की, तमिळनाडू राज्यात बनलेल्या औषधामुळे मध्यप्रदेशात किडनी खराब होऊन मुलांचा मृत्यू झालाय. येथे उपचार घेणाऱ्या मुलाची प्रकृती जाणून घेण्यासाठी आज नागपुरात आलो होतो. तमिळनाडू येथील कंपनीच्या मालकाला अटकसुद्धा केलेली आहे. ज्या पद्धतीने तमिळनाडू सरकारने सहकार्य केले पाहिजे ते सहकार्य करत नसल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला..मोहन यादव पुढे म्हणाले की, काही ठाराविक डॉक्टर हेच औषध लिहित होते. त्यांच्यावरसुद्धा कारवाई केली आहे. मृत मुलांबाबत आमचं सरकार संवेदनशील आहे, ज्या राज्यात अशी औषधं बनतात तेथील सरकारने कठोर कारवाई करण्याची अपेक्षा आहे..Narendra Modi आणि ब्रिटिश PM Keir Starmer यांची भेट, संरक्षण, व्यापारासह शिक्षण क्षेत्रात बदल होणार, काय चर्चा झाली? .''आमचे सरकार कोणालाही सोडणार नाही. राजकारण करणाऱ्या काँग्रेसवाल्यांनी तमिळनाडूमध्ये जावं आणि ड्रग्स लायसन्स कसे दिले? एकदा रद्द झाल्यावर त्याला पुन्हा लायसन्स कसं देण्यात आलं? याची चौकशी करावी. राहुल गांधींनी तामिळनाडूमध्ये जाऊन तामिळनाडू सरकारच्या विरोधात आवाज उठवावा.'' असं आवाहन मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.