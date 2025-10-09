देश

Cough syrup issue: कफ सीरप प्रकरणी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री नागपुरात! राहुल गांधींसह तमिळनाडू सरकारवर निशाणा

CM Yadav blames Tamil Nadu pharma company and demands Rahul Gandhi speak against DMK-led government: मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर येथे कफ सीरपमुळे बाधित मुलाच्या प्रकृतीची चौकशी केली.
संतोष कानडे
Updated on

Madhya Pradesh CM: मध्य प्रदेशातल्या छिंदवाडा, बैतूल आणि पांढुर्णा जिल्ह्यात ७ सप्टेंबरपासून आतापर्यंत २१ चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला. मृत्यूचं कारण सर्दी-खोकल्याचं औषध (कफ सीरप) ठरलंय. सर्वात जास्त १७ मुलं छिंदवाडा इथले आहेत. या घटनेमुळे देश हादरला असून तमिळनाडू येथील औषध कंपनीच्या मालकाला अटक झाली आहे.

