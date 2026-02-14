व्हॅलेंटाइन डेला प्रेमीयुगुल कारमध्ये मृतावस्थेत आढळल्यानं खळबळ, डोक्यात गोळीबार; कालपासून होते बेपत्ता

नोएडात व्हॅलेंटाइन डे दिवशीच नोएडात तरुण तरुणीचे मृतदेह कारमध्ये आढळल्यानं खळबळ उडालीय. दोघांनाही गोळी लागल्याचं समोर आलंय. पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच ते घटनास्थळी दाखल झाले. गाडीत दोघांचे मृतदेह होते. तरुणाच्या हातात पिस्तुल होती. त्यामुळे तरुणाने आधी तरुणीला गोळी मारली असावी आणि नंतर स्वत:वर झाडून घेतल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..नोएडाच्या सेक्टर ३९ मध्ये शनिवारी दुपारी एक कार संशयास्पदरित्या रस्त्याच्या कडेला आढळून आली. स्थानिकांनी जेव्हा कारमध्ये डोकावलं तेव्हा तरुण आणि तरुणीचा मृतदेह असल्याचं समजलं. यानंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. गाडीचे दरवाजे उघडल्यानंतर पाहिलं असता मृत तरुणाच्या हातात पिस्तुल होतं तर तरुणीही मृतावस्थेत होती. दोघांचाही गोळी लागून मृत्यू झाला होता..इन्स्टावर ओळख, दोन मुलांचा बाप असलेल्या रिक्षा चालकाशी लग्न केलं; ४ महिन्यांनी पत्र्याच्या पेटीत आढळला मृतदेह.पोलिसांनी प्राथमिक तपासानंतर दिलेल्या माहितीनुसार, तरुणाने आधी तिला गोळी मारली असावी. त्यानंतर स्वत: गोळी झाडून घेत आत्महत्या केली. या प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे. दोघांकडेही मिळालेल्या आयडी कार्डवरून त्यांची ओळख पटली आहे. तरुण दिल्लीतल्या त्रिलोकपुरीचा आहे. तर तरुणी नोएडा सेक्टर ५८ मध्ये राहत होती. तरुणाचं नाव सुमित असून तरुणीचं नाव रेखा असं आहे..सुमित आणि रेखा शुक्रवारी सायंकाळपासून बेपत्ता होते. दोघांचे मृतदेह शनिवारी कारमध्ये आढळळ्यानंतर याची माहिती कुटुंबियांना देण्यात आलीय. शनिवारी दुपारी गोळी झाडली गेली, त्यावेळी एका डिलिव्हरी बॉयला आवाज ऐकू आला. त्याने पोलिसांना घटनेची माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.