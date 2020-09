स्वदेशी भारत बायोटेकने दिली आनंदाची बातमी; माकडांवरील लशीची चाचणी यशस्वी

नवी दिल्ली- भारत बायोटेक कंपनी कोरोनावरील लस तयार करण्याच्या कामात गुंतली आहे. कंपनीने एक चांगली बातमी दिली असून प्राण्यांवर करण्यात आलेल्या परिक्षणातून सकारात्मक परिणाम मिळाले असल्याचे जाहीर केले आहे. भारत बायोटेक 'कोवॅक्सीन' नावाची लस तयार करत आहे. नुकतेच कंपनीने प्राण्यांवर लशीची चाचणी सुरु केली होती. प्राण्यांच्या शरीरात विषाणूविरोधात SARS-CoV-2 virus लढण्यासाठी मुबलक प्रतिकारशक्ती निर्माण झाल्याचे कंपनीच्या अधिकृत वेबसाईटवरुन सांगण्यात आले आहे.

भारत बायोटेकने दिलेल्या माहितीनुसार, परिक्षणामध्ये 20 माकडांना चार गटामध्ये विभागण्यात आले होते. यातील तीन गटांना कोरोनाची लस देण्यात आली. त्यानंतर 14 दिवसांसाठी त्यांना कोविड विषाणूच्या संपर्कात ठेवण्यात आले. या परिक्षणानंतर माकडांच्या शरीरात कोविड विरोधात प्रभावी प्रतिकारशक्ती निर्माण झाल्याचं दिसून आलं. शिवाय माकडांच्या शरीरात कोणतेही दुष्परिणाम दिसून आले नाहीत.

भारत बायोटेकने जूलैमध्ये मानवी चाचणीचे परिक्षण सुरु केले होते. याआधी कोवॅक्सिन लस 15 ऑगस्टपर्यंत लॉन्च होईल असं सांगण्यात येत होतं. मात्र, भारत बायोटेकची लस पुढच्या वर्षापर्यंत उपलब्ध होणार नाही, असं सरकारने स्पष्ट केले आहे.

