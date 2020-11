कोरोनाबाबत केंद्र सरकारच्या नव्या गाइडलाइन्स; राज्यांना दिले आदेश

नवी दिल्ली - कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नव्या गाइडलाइन्स प्रसिद्ध केल्या आहेत. यामध्ये कंटेन्मेंट झोनसह इतर गोष्टींबाबत 1 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीसाठी केंद्र सरकारने नवीन गाइडलाइन्स दिल्या आहेत. यामध्ये प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये नियमांचे कडक पालन करावं असं म्हटलं आहे. तसंच कोरोनाचे रुग्ण कमी झाले आहेत त्याभागात काळजी घेऊन परिस्थिती चांगली होण्यासाठी पावले उचलावीत असं सांगण्यात आलं आहे.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नियमांचे पालन काटेकोरपणे करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच गर्दीच्या ठिकाणी काळजी घेण्यास आणि गर्दी नियंत्रित कऱण्यास बजावलं आहे.

#COVID19: MHA's fresh guidelines will be effective from December 1 to 31

Main focus is to consolidate substantial gains achieved against #COVID19. Further, keeping in view recent spike in cases in few States/UTs, it is emphasised that there is need to maintain caution, says MHA pic.twitter.com/tuRkmKooiS

