रुग्णसंख्या 3 लाखांच्या खाली, मृताच्या संख्येनं चिंता वाढली

Coronavirus in India, Covid-19, Latest Updates : भारतामधील कोरोना रुग्णवाढीचा वेग मंदावला आहे, पण मृतांच्या संख्येत सातत्यानं वाढ पाहायला मिळत आहे. भारतात गेल्या 24 तासांत तीन लाखांपेक्षा कमी नवीन रुग्ण आढळले आहेत. पण मृताची संख्या चार हजारांपेक्षा जास्त आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं (Union Health Ministry) दिलेल्या माहितीनुसार, मागील 24 तासांत (रविवारी) भारतामध्ये 2 लाख 81 हजार 386 नवीन कोरोना रुग्ण आढळले आहेत.रुग्णांची संख्या कमी झाली असली तरी मृताच्या संख्येनं सरकारची डोकेदुखी वाढवली आहे. राजधानी दिल्ली आणि महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णसंख्या कमी होत आहे. महाराष्ट्रात मृताची संख्या दिवसागणिक वाढतच आहे. (covid 19 new cases in india last 24 hours corona death toll coronavirus in india today 17 may health ministry updates)

मागील 30 दिवसांत पहिल्यांदाच कोरोना रुग्णांच्या वाढीत मोठी घट पाहायला मिळाली. दररोज वाढणारी रुग्णसंख्या महिनाभरात पहिल्यांत तीन लाखांपेक्षा कमी झाली आहे. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्याचं तज्ज्ञांनी सांगितलं असले तरिही मृताच्या संख्येनं सर्वांची चिंता वाढली आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं (Union Health Ministry ) दिलेल्या आकडेवारीनुसार, रविवारी देशात 2.81 लाख रुग्ण आढळले आहेत. तर 4,106 जणांचा मृत्यू झाला आहे. याच कालावधीत तीन लाख 78 हजार 741 जणांनी कोरोनावर मात (discharges ) केली आहे. देशातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या (Total cases) दोन कोटी 49 लाख 65 हजार 463 इतकी झाली आहे. तर देशात आतापर्यंत दोन कोटी 11 लाख 74 हजार 76 जणांनी कोरोनावर मात (Total discharges) केली आहे. देशातील एकूण कोरोना मृताची (Death toll) संख्या दोन लाख 74 हजार 390 इतकी झाली आहे. देशात सध्या 35 लाख 16 हजार 997 रुग्ण उपचाराधीन( Active cases) आहेत.