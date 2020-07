चक्क रोबोट कोरोनाग्रस्तांच्या सेवेत; परदेशातला नव्हे हा देशातल्या रुग्णालयातील सीन

बडोदा: गुजरातमधील बडोदास्थित रुग्णालयात कोरोनाग्रस्तांच्या सेवेत चक्क रोबोटला उतरवल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. सर सयाजीराव गायकवाड (एसएसजी) रुग्णालय रोबोट कोरोनाग्रस्तांच्या सेवेत दाखल झाल्यामुळे चर्चेत आले आहे. या रुग्णालयात कोरोनाग्रस्तांना जेवण पुरवण्यासाठी खास रोबोटची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. रुग्णालयात दोन रोबोट ठेवण्यात आले आहेत. रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना कोरोनाच्या संक्रमणापासून दूर ठेवण्याच्या हेतून रुग्णालय प्रशासनाने ही खास व्यवस्था केली आहे. या रुग्णालयात उपचारासाठी असलेल्या रुग्णांना औषधे देणे त्यांना जेवण देणे यासारखी कामे रोबोटवर सोपवण्यात आली आहेत. रुग्णालयातील वार्डात असलेल्या प्रत्येक रुग्णांच्या बेडपर्यंत हा रोबोट अगदी सहजपणे जाताना दिसते.

Gujarat: Two robots have been deployed at Sir Sayajirao Gaekwad (SSG) Hospital in Vadodara to serve food and medicine to #COVID19 patients, as a precautionary measure to mitigate the risk of infection to the hospital staff. (17.07.20) pic.twitter.com/ag5FoIiOFD

— ANI (@ANI) July 17, 2020