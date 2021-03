देशात महाराष्ट्र बनला कोरोनाचा हॉटस्पॉट; पुणे, मुंबई, नागपूरमध्ये वेगानं फैलाव

नवी दिल्ली - भारतात कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा एकदा वेगाने वाढत आहे. दुसऱ्या लाटेची भीती व्यक्त केली जात असताना देशातील 70 जिल्ह्यांमध्ये 150 टक्क्यांहून जास्त कोरोना प्रादुर्भाव होत आहे. सर्वात गंभीर अशी परिस्थिती देशात महाराष्ट्रात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये मोठी वाढ होत आहे. देशात दिवसभरात जितके रुग्ण सापडत आहेत त्यात महाराष्ट्राच्या रुग्णांचे प्रमाण हे 60 ते 70 टक्क्यांपर्यंत आहे. गुरुवारी देशात 39 हजार 726 नवीन कोरोना रुग्ण सापडले असून यामुळे एकूण रुग्णांची संख्या ही 1 कोटी 15 लाख 14 हजार 331 इतकी झाली आहे. तर गेल्या 24 तासात 20 हजार 654 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. आतापर्यंत देशात 1 कोटी 10 लाख 83 हजार 679 रुग्णांनी कोरोनावर मात केलीय. गुरुवारी दिवसभरात भारतात 154 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून यामुळे एकूण मृतांची संख्या 1 लाख 59 हजार 370 इतकी झाली असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे. देशात फेब्रुवारीपर्यंत 20 हजारांपेक्षा कमी रुग्ण आढळत होते. मात्र मार्च महिन्यात रुग्णांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाल्याचं चित्र दिसत आहे.

राज्यात दिवसभरात 25 हजार 833 नवीन रुग्ण आढळून आले आहेत. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सर्वाधिक 24 हजार 896 रुग्ण एका दिवसात आढळले होते. राज्यातील करोना रुग्णांची एकूण संख्या 23 लाख 96 हजार 340 झाली आहे. दिवसभरात 12 हजार 175 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले. तर राज्यात आजपर्यंत एकूण 21 लाख 75 हजार 565 कोरोनामुक्त झाले आहेत. राज्यातील कोरोना रुग्ण बरे होण्याचं प्रमाण हे 90.79 टक्क्यांवर पोहोचलं असून सध्या 1 लाख 66 हजार 353 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत.

