India’s Supreme Court directs the central government to frame a no-fault compensation policy for COVID-19 vaccine side effects, ensuring financial relief for people suffering serious adverse reactions after vaccination.

India’s Supreme Court directs the central government to frame a no-fault compensation policy for COVID-19 vaccine side effects, ensuring financial relief for people suffering serious adverse reactions after vaccination.

esakal

देश

COVID-19 Vaccine Side Effects : कोविड-१९ लसीचे दुष्परिणाम आणि नुकसानभरपाईबाबत ठोस धोरण तयार करा, सुप्रीम कोर्टाचे केंद्राला निर्देश

Supreme Court : या प्रकरणासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती नेमण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.हा आदेश काही याचिकांवर सुनावणी करताना देण्यात आला, ज्यात लसीकरणानंतर गंभीर दुष्परिणाम व मृत्यूचे आरोप करण्यात आले होते.
Published on

सुप्रीम कोर्टाने कोविड-१९ लसींचे दुष्परिणाम आणि त्यासंबंधित नुकसानभरपाई धोरणाबाबत एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कोविड-१९ लसींच्या दुष्परिणामांच्या संदर्भात 'दोष-निरपेक्ष'नुकसानभरपाई धोरण तयार करण्याचे निर्देश कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, लसीकरणानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांवर देखरेख करण्यासाठी अस्तित्वात असलेली यंत्रणा यापुढेही सुरू राहील.

Loading content, please wait...
Supreme Court
Central Government
Covaxin Vaccine
corona crisis in india