आतेभावाच्या हत्येच्या प्रकरणानंतर रैना पठाणकोटमध्ये, तपासाची घेतली माहिती

पठाणकोट : भारतीय संघाचा माजी अष्टपैलू सुरेश रैनाने पंजाबमधील पठाणकोट जिल्ह्यातील आपल्या आत्याच्या घरी भेट दिली. मागील महिन्यात एका टोळक्याने केलेल्या हल्ल्यात सुरेश रैनाच्या आत्याचे पती आणि मुलगा यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह यांनी पोलिसांना दिले होते. त्यानंतर तपासाची चक्रे वेगाने फिरल्याचे पाहायला मिळाले. रैनाने पंजाबमध्ये दाखल होताच पंजाब पोलिस आणि सरकारचे आभार मानले आहेत.

Punjab: Cricketer Suresh Raina visits the house of his uncle who was murdered in Pathankot district. He says, "Police are doing a good job. I thank the Chief Minister for helping us." https://t.co/GkJRWfZs8q pic.twitter.com/ZVfTN1NEug

— ANI (@ANI) September 16, 2020