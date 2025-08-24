Crime News: लग्न जमत नव्हत... शेवटी ठरलं पण पत्नी निघाली 'दरोडेखोर वधू', नवरा लावायचा नवीन तरुणांशी लग्न! अशा प्रकारे झाला पर्दाफाश

मध्य प्रदेशातील उज्जैनच्या बडनगर परिसरात पोलिसांनी एका अनोख्या गुन्हेगारी टोळीचा पर्दाफाश केला आहे, ज्यामध्ये पती स्वतःच्या पत्नीचे नवीन तरुणांशी लग्न लावायचा आणि ती लग्नानंतर सासरच्या घरातून दागिने आणि रोकड घेऊन पळून जायची. या टोळीच्या कारनाम्यांनी परिसरात खळबळ उडाली असून, पोलिसांनी चार जणांना अटक केली आहे, तर दोन जणांचा शोध सुरू आहे..लग्नाच्या नावाखाली फसवणूकबडनगरमधील भाट पचलाना पोलीस ठाण्याचे प्रभारी सत्येंद्र सिंह चौधरी यांनी सांगितले की, खरसोद गावात राहणाऱ्या रतनलाल सेन यांचा मुलगा जितेंद्र याचे लग्न ठरत नव्हते. काही दिवसांपूर्वी रतनलाल यांची खाचरोद येथील विष्णु बाई यांच्याशी ओळख झाली. रतनलाल यांनी आपली अडचण विष्णु बाईला सांगितली. विष्णु बाईने नागदा येथे राहणाऱ्या नेहा नावाच्या मुलीचा प्रस्ताव आणला आणि तिच्या कुटुंबीयांना गरीब असल्याचे सांगत डेढ लाख रुपये देण्याची अट घातली..लग्नानंतर दुल्हन गायब14 ऑगस्ट रोजी जितेंद्र आणि नेहा यांचे गावातील मंदिरात लग्न झाले. सुरुवातीला सर्व काही ठीक चालले होते, परंतु 21 ऑगस्टच्या सकाळी अचानक नेहा गायब झाली. कुटुंबाने तिचा शोध घेतला, सोशल मीडियावर पोस्ट टाकल्या, पण तिचा काहीच पत्ता लागला नाही. अखेरीस जितेंद्रने भाट पचलाना पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करत लग्नाच्या नावाखाली फसवणूक झाल्याचे सांगितले..Viral Video: पुण्याचा राजू कलाकार! वसंत मोरेंच्या प्रचारात ढोल हरवला, पण नशीब चमकलं! काय आहे स्टोरी?.पोलिसांनी उघड केले टोळीचे बिंगपोलिसांनी तपास सुरू केला आणि या प्रकरणाचा धक्कादायक खुलासा झाला. नेहा नावाची ही दुल्हन खरे तर पूजा नावाची विवाहित महिला होती. तिचा खरा पती विनोद मालवीय याच्यासह ती आणि त्यांची टोळी अशा प्रकारे अनेक तरुणांना फसवत होती. पोलिसांनी पूजा उर्फ नेहाला तिच्या घरी अटक केली. तिच्याकडून 40 हजार रुपये रोख आणि काही दागिने जप्त करण्यात आले. याशिवाय, टोळीतील इतर तीन सदस्य, नागदाची पूजा उर्फ नेहा, खाचरोदचा रामचंद्र आणि विष्णु बाई तसेच नागदाचा जस्सू उर्फ राजू यांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिस आता विनोद मालवीय आणि आशा बाई यांचा शोध घेत आहेत..टोळीचे कार्यपद्धतीया टोळीची कार्यपद्धती अत्यंत सुनियोजित होती. पती विनोद आणि त्याच्या साथीदारांनी पूजाला विविध ठिकाणी नवीन तरुणांशी लग्न लावायचे. लग्नानंतर काही दिवसांत पूजा सासरच्या घरातून दागिने आणि रोकड घेऊन पळून जायची. यामुळे अनेक कुटुंबे आर्थिक आणि भावनिक संकटात सापडली. पोलिसांनी सांगितले की, या टोळीने यापूर्वीही अनेक ठिकाणी अशा फसवणुकीच्या घटना घडवल्या असण्याची शक्यता आहे.पोलिसांचा पुढील तपासपोलिस आता या टोळीच्या इतर संभाव्य गुन्ह्यांचा तपास करत आहेत. या प्रकरणात आणखी किती लोकांना फसवले गेले याचा शोध घेतला जात आहे. स्थानिक पोलिसांनी नागरिकांना सावध राहण्याचे आणि अनोळखी व्यक्तींकडून येणाऱ्या लग्नाच्या प्रस्तावांबाबत सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे..Viral Video: अरे बापरे! 15,65,00,000 कॅश, 69.30 एकर जमीन, एक पेट्रोल पंप अन् 3 किलो चांदी हुंड्यात; व्हायरल व्हिडिओने खळबळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.