Crime News: लग्न जमत नव्हत... शेवटी ठरलं पण पत्नी निघाली 'दरोडेखोर वधू', नवरा लावायचा नवीन तरुणांशी लग्न! अशा प्रकारे झाला पर्दाफाश

How Police Exposed the Ujjain Fake Bride Marriage Scam | उज्जैनमधील लुटेरी दुल्हन टोळीचा पर्दाफाश; पती लावायचा पत्नीचे लग्न, नंतर ती पळवायची दागिने आणि रोकड.
Police arrested a fake bride gang in Ujjain who looted families through marriage scams. This shocking crime news highlights rising marriage fraud cases
Sandip Kapde
मध्य प्रदेशातील उज्जैनच्या बडनगर परिसरात पोलिसांनी एका अनोख्या गुन्हेगारी टोळीचा पर्दाफाश केला आहे, ज्यामध्ये पती स्वतःच्या पत्नीचे नवीन तरुणांशी लग्न लावायचा आणि ती लग्नानंतर सासरच्या घरातून दागिने आणि रोकड घेऊन पळून जायची. या टोळीच्या कारनाम्यांनी परिसरात खळबळ उडाली असून, पोलिसांनी चार जणांना अटक केली आहे, तर दोन जणांचा शोध सुरू आहे.

