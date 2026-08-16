देश

करोडपती असूनही कुटुंबाने फिरवली पाठ, बेवारस म्हणून अंत्यसंस्कार; ३ मुले, १ मुलगी अन् पत्नीही आली नाही

Rich Man Dies Alone करोडपती असूनही वार्धक्यानं रुग्णालयात मृत्यू झाल्यानंतर कुटुंबाने पाठ फिरवल्यानं बेवारस म्हणून अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
Rich Man Dies Alone

Rich Man Dies Alone

Esakal

सूरज यादव
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उत्तर प्रदेशातील इटावा येथे नात्यांना काळिमा फासणारी धक्कादायक घटना घडलीय. एकेकाळी मोठे उद्योगपती असलेल्या कोट्यधीशाकडे त्याच्या कुटुंबानेच पाठ फरिवली. तीन मुलं, एक मुलगी आणि पत्नी असूनही अंत्यसंस्काराला कुणीच आलं नाही. शेवटी बेवारस मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करणाऱ्या संस्थेनं त्यांना शेवटचा निरोप दिला. ओळख पटल्यानंतरही कोट्यधीश असलेल्या ७० वर्षीय राजकुमार सक्सेना यांच्यावर कुटुंबियांनी अंत्यसंस्कार करायला नकार दिला.

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