करोडपती असूनही कुटुंबाने फिरवली पाठ, बेवारस म्हणून अंत्यसंस्कार; ३ मुले, १ मुलगी अन् पत्नीही आली नाही

उत्तर प्रदेशातील इटावा येथे नात्यांना काळिमा फासणारी धक्कादायक घटना घडलीय. एकेकाळी मोठे उद्योगपती असलेल्या कोट्यधीशाकडे त्याच्या कुटुंबानेच पाठ फरिवली. तीन मुलं, एक मुलगी आणि पत्नी असूनही अंत्यसंस्काराला कुणीच आलं नाही. शेवटी बेवारस मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करणाऱ्या संस्थेनं त्यांना शेवटचा निरोप दिला. ओळख पटल्यानंतरही कोट्यधीश असलेल्या ७० वर्षीय राजकुमार सक्सेना यांच्यावर कुटुंबियांनी अंत्यसंस्कार करायला नकार दिला..मध्य प्रदेशातील इटावा इथं यमुना नदीच्या काठावर स्मशानभूमीत 'ब्लड डोनर ग्रुप' आणि पोलिसांनी सक्सेना यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मृताची ओळख पटलेली असूनही कुटुंबातील एकाही सदस्याने मृतदेह स्वीकारण्यास किंवा अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्यास नकार दिला. एटा जिल्ह्यातील मारहरा येथील रहिवासी असलेल्या राजकुमार यांचा इटावातील एका रुग्णालयात उपचारावेळी मृत्यू झाला. पण मृत्यूनंतरही त्यांच्या पार्थिवाला स्वीकारण्यासाठी त्यांचे 'स्वतःचे' कोणीही आले नाही..पुण्यात २ तरुणींचा १९ वर्षीय तरुणावर पहाटे कोयत्यानं हल्ला, घटना CCTVत कैद; धक्कादायक कारण समोर.रुग्णालयात कोणीही नातेवाईक न आल्याने पोलिसांनी राजकुमार सक्सेना यांचा मृतदेह ७२ तास शवागारात ठेवला. १२ ऑगस्टला मृत्यू झाला होता आणि १५ ऑगस्ट रोजी ही मुदत संपली. शेवटी १५ ऑगस्टला संध्याकाळी ५ वाजता त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. आयुष्यभर कुटुंबाचा सांभाळ केला त्यांच्या अंत्यसंस्काराला कुटुंबातलं कुणीच न आल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय..राजकुमार सक्सेना यांची प्रकृती खालावल्याने १६ जुलैला सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान त्यांची प्रकृती अधिकच बिघडली आणि १२ ऑगस्ट रोजी निधन झाले. मृत्यूनंतर रुग्णालयात कोणीही नातेवाईक न आल्याने याची माहिती 'ब्लड डोनर ग्रुप' या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आली होती..ब्लड डोनर ग्रुपने राजकुमार यांच्या कुटुंबाचा शोध घेतला. त्यांच्याकडे असलेल्या कागदपत्रावरून कुबेर सक्सेना असं मुलाचं नाव असल्याचं समजलं. पत्ताही मिळाला पण जेव्हा कुबेरशी मोबाईलवरून संपर्क साधला तेव्हा त्याने वडिलांना ओळखण्यास थेट नकार दिला. पुन्हा फोन केले असता ते उचलले नाहीत. राजकुमार यांचा पुतण्या पंकज सक्सेना याच्याशी संपर्क झाला. राजकुमार यांना कुबेर, भारत आणि धादू अशी तीन मुले असून ती गाझियाबादमध्ये राहतात. त्यांची पत्नी आणि एक मुलगीसुद्धा आहे. पण कुणीही अंत्यसंस्कारासाठी आले नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.