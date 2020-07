3 वर्षाच्या चिमुकल्याला जवानांनी दहशतवाद्यांच्या गोळीबारातून वाचवलं; व्हिडिओ व्हायरल

श्रीनगर- जम्मू आणि काश्मिरमध्ये दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यादरम्यान जम्मू काश्मीर पोलिसांनी एका तीन वर्षाच्या चिमुकल्याचा जीव वाचवला आहे. दहशतवाद्यांनी केलेल्या गोळीबारात या मुलाच्या आजोबांचा मृत्यू झाला होता. हा मुलगा आजोबाच्या मृतदेहाशेजारी बसून रडत होता. पोलिसांनी या मुलाला वाचवलं असून त्याला त्याच्या आईकडे सुपूर्द केले आहे. यासंदर्भातील एक फोटो सोशल मीडियात मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यात पोलिस अधिकारी लहान मुलाला सुरक्षित ठिकाणी नेताना दिसत आहे.

JKP #rescued a three years old boy from getting hit by bullets during #terrorist #attack in #Sopore . @JmuKmrPolice pic.twitter.com/hzqGGvG7yN

बुधवारी सकाळी सोपोरा भागात सीआरपीएफचे जवान आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक झाली. यावेळी दहशतवाद्यांकडून झालेल्या गोळीबारात एका जवानासह सामान्य नागरिकाचा मृत्यू झाला आहे. एक तीन वर्षाचा चिमुकला मृत आजोबाच्या बाजूला बसून रडत होता. यावेळी दहशतवाद्यांकडून गोळीबार सुरुच होता. त्यामुळे दहशतवाद्यांना मारण्याबरोबरच या मुलाला वाचवण्याचे आव्हान जवानांपुढे होते. सुरक्षा दलांना या मुलाला वाचवण्यात यश आलं आहे. घडलेल्या प्रकारामुळे मुलगा प्रचंड घाबरला होता आणि सतत रडत होता. पोलिस अधिकारी या मुलांचे सांत्वन करत त्याच्याशी गप्पा मारत असल्याचा व्हिडिओ एएनआयने शेअर केला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून दहशतवाद्यांचे हल्ले वाढले आहेत. बुधवारी सकाळी दहशतवाद्यांनी सीआरपीएफच्या जवानांवर हल्ला केला. यावेळी दहशतवाद्यांकडून सर्वसामान्य नागरिकांनाही लक्ष्य करण्यात आले. लहान मुलगा आपल्या आजोबासोबत प्रवास करत होता. यावेळी दहशतवाद्यांकडून चालवण्यात आलेली गोळी मुलाच्या आजोबाला लागली. त्यावेळी चिमुकला आजोबाच्या शेजारी बसून रडत होता. अशावेळी जवानांनी प्राणाची बाजी लावत मुलाला वाचवलं आहे. जम्मू-काश्मीर पोलिस अधिकाऱ्यांनी मुलाला त्याच्या घरी पोहोचवलं आहे. जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी ट्विट करत याबाबतची माहिती दिली आहे.

#WATCH Jammu & Kashmir Police console a 3-year-old child after they rescued him during a terrorist attack in Sopore, take him to his mother. The child was sitting beside his dead relative during the attack. pic.twitter.com/znuGKizACh

