Yogi Adityanath: लखीमपूर खेरीत पूरग्रस्तांना ५ हजार ‘सीएसआर स्पेशल किट’चे वाटप; योगी सरकारचा पुढाकार

लखीमपूर खेरी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या इच्छेनुसार, लखीमपूर खेरी येथे आपत्कालीन परिस्थितीत जनतेच्या सहभागाचे एक उत्तम उदाहरण पाहायला मिळाले. येथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी ५ हजार सीएसआर स्पेशल किट वितरित करण्यात येत आहेत. योगी सरकारकडून मिळणाऱ्या सरकारी आर्थिक मदत, नुकसान भरपाई आणि मदत किट व्यतिरिक्त या किटचे वाटप केले जात आहे..जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने, कॉर्पोरेट क्षेत्र, उद्योजक आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने ४५ लाख रुपये खर्च करून या किट तयार करण्यात आल्या आहेत. यामुळे पूरग्रस्तांना सीएसआर स्पेशल किटचे वाटप करणारा लखीमपूर खेरी हा संपूर्ण राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे. प्रत्येक किटची किंमत सुमारे ९०० रुपये आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षीही आपत्कालीन परिस्थितीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मार्गदर्शनाखाली अशा सीएसआर स्पेशल किटचे वाटप करण्यात आले होते..या लोकांना मिळणार किटजिल्हाधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेहमीच आपत्कालीन परिस्थितीत राज्यातील जनतेसोबत उभे असतात. ते केवळ शक्य ती सर्व मदतच देत नाहीत, तर स्वतः पूरग्रस्तांना भेटून त्यांच्याशी संवाद साधत वेदना वाटून घेतात..त्याचप्रमाणे, सीएम योगी यांच्या दूरदृष्टीचा भाग म्हणून, सरकारी मदतीसोबत पूरग्रस्त भागांमध्ये ५ हजार सीएसआर स्पेशल किटचे वाटप केले जात आहे. गरजूंपर्यंत हे किट पोहोचवण्यासाठी जिल्ह्यातील पाच पूरग्रस्त तहसीलच्या सर्व गावांमध्ये निराधार महिला, दिव्यांग आणि ७० वर्षांवरील वृद्धांची ओळख पटवण्यात आली आहे. त्यांना विशेष किट दिली जात आहे. जिल्हाधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांनी गुरुवारी सदर तहसीलमध्ये आमदार योगेश वर्मा यांच्यासोबत गरजू लोकांना सीएसआर स्पेशल किटचे वाटप केले..स्पेशल किटमध्ये काय आहे?जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील निघासन, धौरहरा, गोला गोकर्णनाथ आणि पलिया तहसीलमध्ये ओळख पटवलेल्या दिव्यांग, निराधार महिला आणि ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या वृद्धांना या स्पेशल सीएसआर किटचे वाटप करण्यात आले. सध्या पूरग्रस्तांना पाच हजार स्पेशल किट देण्यात येत आहेत आणि गरज पडल्यास आणखी किट तयार केल्या जातील. या किटमध्ये मच्छरदाणी, छत्री, बॅटरी असलेली टॉर्च, सॅनिटरी पॅड (२ पॅकेट) आणि गरम पाणी ठेवण्यासाठी २ लिटरची थर्मस यांचा समावेश आहे..