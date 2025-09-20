देश

Yogi Adityanath: लखीमपूर खेरीत पूरग्रस्तांना ५ हजार ‘सीएसआर स्पेशल किट’चे वाटप; योगी सरकारचा पुढाकार

Flood Relief: लखीमपूर खेरीत पूरग्रस्तांना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मार्गदर्शनाखाली ५ हजार ‘सीएसआर स्पेशल किट’ वाटप करण्यात आले. या किटमध्ये मच्छरदाणी, टॉर्च, छत्री, सॅनिटरी पॅड आणि गरम पाणी साठवण्याची थर्मस यांचा समावेश आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
लखीमपूर खेरी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या इच्छेनुसार, लखीमपूर खेरी येथे आपत्कालीन परिस्थितीत जनतेच्या सहभागाचे एक उत्तम उदाहरण पाहायला मिळाले. येथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी ५ हजार सीएसआर स्पेशल किट वितरित करण्यात येत आहेत. योगी सरकारकडून मिळणाऱ्या सरकारी आर्थिक मदत, नुकसान भरपाई आणि मदत किट व्यतिरिक्त या किटचे वाटप केले जात आहे.

