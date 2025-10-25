देश

Customs Rule: सीमाशुल्क नियमांमध्ये मोठे बदल! महसूल विभागाची महत्त्वाची घोषणा, कधीपासून लागू होणार?

CBIC New Customs Notification Number: केंद्र सरकारने सीमाशुल्क नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. ज्यामध्ये ३१ जुन्या कर्तव्यांचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे. याबाबत विभागाने माहिती दिली आहे.
भारत सरकारच्या महसूल विभागाने २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी एक नवीन सीमाशुल्क अधिसूचना क्रमांक ४५/२०२५ जारी केली. ज्यामध्ये सरकारने सीमाशुल्क नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत आणि ३१ जुन्या सीमाशुल्क अधिसूचना एकाच एकत्रित अधिसूचनेत विलीन केल्या आहेत. हा नवीन नियम १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होईल.

