Customs Rule: सीमाशुल्क नियमांमध्ये मोठे बदल! महसूल विभागाची महत्त्वाची घोषणा, कधीपासून लागू होणार?

भारत सरकारच्या महसूल विभागाने २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी एक नवीन सीमाशुल्क अधिसूचना क्रमांक ४५/२०२५ जारी केली. ज्यामध्ये सरकारने सीमाशुल्क नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत आणि ३१ जुन्या सीमाशुल्क अधिसूचना एकाच एकत्रित अधिसूचनेत विलीन केल्या आहेत. हा नवीन नियम १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होईल. .आयातीवरील सीमाशुल्काचे जुने आणि गुंतागुंतीचे नियम काढून टाकणे. एक नवीन आणि सोपी प्रणाली लागू करणे हा त्याचा उद्देश आहे. CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ) ने X वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की CBIC ने आणखी एक व्यापार सुलभीकरण उपाय सुरू केला आहे. सरकारने १९५७ ते २०२५ दरम्यान जारी केलेल्या ३० हून अधिक जुन्या अधिसूचना रद्द केल्या आहेत. .Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेशातील गावात सुरू होणार 5000 व्यवसाय प्रतिनिधी केंद्र गावकऱ्यांना दारात मिळणार बँकिंग सुविधा.त्या सर्वांची जागा एकच नवीन अधिसूचना घेईल. यामुळे स्पष्टता येईल आणि नियम सोपे होतील. या अधिसूचनेमुळे भारतातील उद्योग आणि उत्पादनाला चालना देण्यासाठी विविध क्षेत्रांसाठी कस्टम ड्युटीमध्ये सूट देखील मिळते. सौर पॅनेल, पवन टर्बाइन आणि त्यांच्या भागांवर कर सवलती देण्यात आल्या आहेत. यामुळे हरित ऊर्जा अभियानाला चालना मिळेल..EV उद्योगाला फायदा व्हावा यासाठी बॅटरी, मोटर्स आणि चार्जिंग उपकरणांवरील शुल्क कमी करण्यात आले आहे. गंभीर आजारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या औषधे, लसी आणि उपकरणे करातून पूर्णपणे सूट आहेत. वैज्ञानिक प्रयोग आणि संशोधनासाठी आयात केलेली उपकरणे देखील यातून वगळण्यात आली आहेत. तेल आणि वायूच्या शोधाशी संबंधित उपकरणांवरही सवलत देण्यात आली आहे, ज्यामुळे ऊर्जा उत्पादन वाढेल.. UP: राज्यातील औषध नियंत्रण प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी जिल्हा औषध निरीक्षकांची संख्या दुप्पट करण्याचे आदेश दिले;.ज्या कंपन्या कच्चा माल आयात करतात आणि नंतर तयार वस्तू परदेशात निर्यात करतात त्यांना १२ महिन्यांच्या आत निर्यात केल्यास त्यांना शुल्कातून सूट दिली जाईल. WHO किंवा UNICEF सारख्या संस्थांकडून मिळणारी औषधे आणि लसी करातून मुक्त असतील. सरकारी आरोग्य कार्यक्रमांसाठी ही एक दिलासादायक बाब आहे. ऑफशोअर ऑइल ड्रिलिंगशी संबंधित विमान दुरुस्ती, सुटे भाग आणि यंत्रसामग्रीवरही कर सूट सुरू राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.