Cyclone Akvan IMD Alert : १५० किमी वेगाने धडकणार महाकाय चक्रीवादळ! अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द, 'या' राज्यांना अतिमुसळधार पावसाचा हाय अलर्ट; महाराष्ट्रात काय होणार परिणाम?

बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेला कमी दाबाचा पट्टा तीव्र होऊन आता 'अकवन' (Cyclone Akvan) या चक्रीवादळात रूपांतरित होण्याच्या मार्गावर आहे. अवघ्या तीन आठवड्यांत बंगालच्या उपसागरात घोंघावणारे हे तिसरे मोठे चक्रीवादळ असून, यापूर्वी 'मुरासू' आणि 'अर्णब' चक्रीवादळांनी देशाच्या विविध भागांत मोठा पाऊस पाडला होता. या नव्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय हवामान विभागाने (IMD) अनेक राज्यांना अतिमुसळधार पावसाचा आणि जोरदार वाऱ्यांचा इशारा दिला आहे..१९ नोव्हेंबरला आंध्र किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यताभारतीय हवामान विभागाच्या अधिकृत बुलेटिननुसार, आग्नेय आणि नैऋत्य बंगालच्या उपसागरातील तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र आज (१६ नोव्हेंबर) चक्रीवादळात रूपांतरित होईल आणि मंगळवार, १७ नोव्हेंबरपर्यंत त्याचे 'तीव्र चक्रीवादळात' (Severe Cyclonic Storm) रूपांतर होईल. १९ नोव्हेंबरच्या रात्री हे चक्रीवादळ 'अती तीव्र चक्रीवादळ' (Very Severe Cyclonic Storm) म्हणून आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता आहे. यावेळी वाऱ्याचा वेग ताशी १२० ते १३० किमी राहून झोत १४५ ते १५० किमी प्रतितास इतका प्रखर असू शकतो..Asiatic Lion Viral Video : सिंहाचा पाठलाग का केला गेला? सफारी पार्कमधल्या 'त्या' व्हायरल व्हिडिओमागचं खरं कारण आलं समोर; तिघांना कामावरून काढलं.अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द; एनडीआरएफ सज्जचक्रीवादळाचा संभाव्य धोका लक्षात घेता आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा ही दोन्ही राज्ये हाय अलर्ट मोडवर आली आहेत. आंध्र प्रदेशात प्रशासनाने तयारी वेगवान केली असून, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे, ओडिशाचे मंत्री सुरेश पुजारी यांनी राज्यातील २४ जिल्ह्यांवर करडी नजर असल्याचे सांगत एनडीआरएफ (NDRF) आणि ओडीआरएएफ (ODRAF) पथके तैनात केली आहेत. द ओडिशा सरकारने सखल आणि धोकादायक भागातील नागरिकांचे लवकर स्थलांतर करण्याचे आदेश दिले आहेत..Vishal Dadlani Bald Look Secret : वयाच्या २३ व्या वर्षी अचानक तिरुपतीला जाऊन केलं टक्कल, पण आता झाला नास्तिक! विशाल ददलानीने सांगितलं 'त्या' शपथेमागचं आश्चर्यकारक कारण.कोणत्या राज्यांत पाऊस आणि महाराष्ट्रावर काय परिणाम?हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार:आंध्र प्रदेश व ओडिशा: १८ ते २१ नोव्हेंबरदरम्यान जोरदार वाऱ्यासह मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.तामिळनाडू व पुडुचेरी: चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टूसह उत्तर तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि कराईकलमध्ये १७ ते १९ नोव्हेंबरदरम्यान मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.इतर राज्ये: पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि झारखंडच्या काही भागांतही पावसाचा अंदाज आहे.महाराष्ट्र: यंदा राज्यात अपेक्षित पाऊस न झाल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. मात्र, 'अर्णब' चक्रीवादळाप्रमाणेच या नव्या चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रातील काही भागांत पावसाच्या सरी कोसळण्याचा अंदाज असून, यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.मच्छीमारांना इशारा: १५ ते २० नोव्हेंबरदरम्यान समुद्र खवळलेला राहणार असल्याने मच्छीमारांनी खोल समुद्रात जाऊ नये, असा कडक इशारा देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.