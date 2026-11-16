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Cyclone Akvan IMD Alert : १५० किमी वेगाने धडकणार महाकाय चक्रीवादळ! अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द, 'या' राज्यांना अतिमुसळधार पावसाचा हाय अलर्ट; महाराष्ट्रात काय होणार परिणाम?

Bay Of Bengal Cyclone Warning : मुरासू आणि अर्णबनंतर आता 'अकवन' चक्रीवादळाचे संकट; आंध्र प्रदेश, ओडिशासह तामिळनाडूत प्रशासन सतर्क, मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याचा इशारा
New crisis of 'Cyclone Akvan' created in the Bay of Bengal.

New crisis of 'Cyclone Akvan' created in the Bay of Bengal.

Sakal

Vinayan
Updated on

बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेला कमी दाबाचा पट्टा तीव्र होऊन आता 'अकवन' (Cyclone Akvan) या चक्रीवादळात रूपांतरित होण्याच्या मार्गावर आहे. अवघ्या तीन आठवड्यांत बंगालच्या उपसागरात घोंघावणारे हे तिसरे मोठे चक्रीवादळ असून, यापूर्वी 'मुरासू' आणि 'अर्णब' चक्रीवादळांनी देशाच्या विविध भागांत मोठा पाऊस पाडला होता. या नव्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय हवामान विभागाने (IMD) अनेक राज्यांना अतिमुसळधार पावसाचा आणि जोरदार वाऱ्यांचा इशारा दिला आहे.

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