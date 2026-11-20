झारखंड : बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या ‘अकवन’ चक्रीवादळाच्या संभाव्य प्रभावामुळे झारखंड सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनाची तयारी सुरू केली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी यांनी गुरुवारी (१९ नोव्हेंबर) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत दोन तासांची आढावा बैठक घेऊन राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २० आणि २१ नोव्हेंबर रोजी झारखंडमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता असून, राज्यातील सुमारे ७५ टक्के भात पीक अद्याप शेतात असल्याने शेतीच्या नुकसानीची चिंता वाढली आहे..आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या किनारपट्टीवर चक्रीवादळ धडकण्याचा अंदाजभारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अंदाजानुसार, ‘अकवन’ चक्रीवादळ २० नोव्हेंबरच्या दुपारपर्यंत आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता आहे. चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे झारखंडमध्ये २० नोव्हेंबर रोजी काही भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार, तर २१ नोव्हेंबर रोजी मुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.वादळाच्या संभाव्य परिणामांचा आढावा घेत मंत्री डॉ. इरफान अंसारी यांनी जिल्हा प्रशासनाला आपत्तीचा सामना करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे निर्देश दिले..७५ टक्के भात पीक शेतात; नुकसान झाल्यास तातडीने पंचनामेझारखंडमध्ये आतापर्यंत सुमारे २५ टक्के भात कापणी पूर्ण झाली असून, उर्वरित ७५ टक्के पीक शेतात उभे आहे. मुसळधार पावसामुळे भात पीक आडवे पडणे, शेतात पाणी साचणे आणि धान्य भिजल्याने त्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.पावसामुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास कृषी विभाग, महसूल विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने संयुक्तपणे पंचायत व प्रखंड स्तरावर तातडीने सर्वेक्षण करावे. बाधित शेतकऱ्यांचे नुकसान निश्चित करून त्यांना सरकारी नियमांनुसार भरपाई मिळवून देण्याची प्रक्रिया जलद करावी, असे निर्देश मंत्र्यांनी दिले..जिल्हाधिकारी आणि बचाव पथकांना २४ तास सतर्क राहण्याचे आदेशचक्रीवादळाच्या संभाव्य परिणामांचा सामना करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी (डीसी), सिव्हिल सर्जन आणि बचाव पथकांना सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सखल भाग आणि संवेदनशील ठिकाणांची ओळख करून तेथे आवश्यक मदत व बचाव व्यवस्था तयार ठेवण्यास सांगितले आहे.वादळामुळे झाडे कोसळणे, कच्च्या घरांचे नुकसान, वीजपुरवठा खंडित होणे आणि ग्रामीण भागातील रस्ते बंद पडणे यांसारख्या संभाव्य परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी प्रशासनाने तयारी ठेवावी. गरज भासल्यास नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यासाठी निवारा केंद्रेही सज्ज ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत...आरोग्य यंत्रणेलाही सतर्कतेचे निर्देशपावसामुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्यांचा विचार करून सर्व जिल्ह्यांतील रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर, परिचारिका, रुग्णवाहिका आणि आवश्यक औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्याचे निर्देश सिव्हिल सर्जनांना देण्यात आले आहेत.पावसाळी परिस्थितीनंतर अतिसार, ताप आणि जलजन्य आजारांचा फैलाव होण्याची शक्यता लक्षात घेता आरोग्य विभागाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. नागरिकांनीही हवामानाची परिस्थिती लक्षात घेऊन अनावश्यक बाहेर पडणे टाळावे आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.चक्रीवादळाच्या संभाव्य धोक्यामुळे झारखंड सरकारने शेती, आरोग्य, बचावकार्य आणि जिल्हा प्रशासन अशा सर्व यंत्रणांना सज्ज ठेवण्यावर भर दिला आहे. पावसामुळे होणारे नुकसान कमी करणे आणि नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे प्रशासनाचे प्राधान्य असल्याचे या आढावा बैठकीतून स्पष्ट झाले आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.