Cyclone Alert India : पुढील तीन दिवस देशभरात मुसळधार पावसाची शक्यता; 'या' राज्यांत चक्रीवादळ तांडव माजवणार, IMD कडून सतर्कतेचा इशारा

आयएमडीने ११ राज्यांमध्ये चक्रीवादळाचा इशारा जारी केला आहे.बंगालच्या उपसागरातून सुरू झालेले वादळ केरळमार्गे देशात प्रवेश करणार आहे.पुढील तीन दिवस मुसळधार पाऊस आणि विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे..Cyclone Alert India 2025 : भारतात माॅन्सून मागे फिरला असला तरी हवामानातील अनिश्चितता अद्याप कायम आहे. येणारा आठवडा देशातील अनेक राज्यांसाठी धोक्याचा (Heavy Rainfall India) ठरू शकतो. भारतीय हवामान खात्याने (IMD) बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या चक्रीवादळाचा इशारा जारी केला असून, याचा व्यापक परिणाम किनारपट्टीसह अंतर्गत भागांवरही दिसू शकतो..अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या परिसरात निर्माण झालेले हे चक्रीवादळ आजपासून तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. २३ ऑक्टोबरपर्यंत या भागात मुसळधार पावसाचा इशारा (Maharashtra Weather) देण्यात आला आहे. या इशाऱ्यानंतर अंदमानमधील स्थानिक बंदरांत हालचाल सुरू झाली असून, जहाजे सुरक्षित ठिकाणी हलवली जात आहेत..हवामान खात्यानुसार, या चक्रीवादळाचा प्रभाव केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, गोवा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या ११ राज्यांवर होण्याची शक्यता आहे. चक्रीवादळाची सुरुवात अंदमान-निकोबार बेटांपासून होऊन ते पुढे केरळमार्गे देशाच्या मध्य आणि उत्तरेकडील राज्यांकडे सरकणार आहे. त्याचा परिणाम म्हणून राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांत मुसळधार पाऊस, वादळी वारे आणि विजेचा कडकडाट अनुभवायला मिळू शकतो..IMD ने दिलेल्या माहितीनुसार, २१ ते २३ ऑक्टोबरदरम्यान अंदमान आणि निकोबार बेटांवर ४० ते ५० किमी प्रति तास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. यामुळे किनारपट्टीवरील भागांमध्ये पूर, झाडे उन्मळणे, तसेच वाहतुकीत अडथळे निर्माण होण्याचा धोका आहे. हवामान खात्याने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे, अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे..FAQs :प्र.१: चक्रीवादळ कोणत्या राज्यांवर परिणाम करणार आहे?उत्तर : केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आणि इतर राज्यांवर परिणाम होईल.प्र.२: चक्रीवादळाचा इशारा किती दिवसांसाठी आहे?उत्तर : २१ ते २३ ऑक्टोबरदरम्यान चक्रीवादळ सक्रिय राहण्याची शक्यता आहे.प्र.३: नागरिकांनी कोणती काळजी घ्यावी?उत्तर : समुद्रकिनारी प्रवास टाळावा, सुरक्षित ठिकाणी राहावे आणि हवामान खात्याच्या सूचनांचे पालन करावे.