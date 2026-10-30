देश

Cyclone Arnab: अर्नब चक्रीवादळानंतर आंध्रात आता 'राजकीय वादळ'; सरकारवर काय होतोय आरोप?

YS Jagan Mohan Reddy accused state government delaying relief to farmers: आंध्र प्रदेशात चक्रीवादळामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाल्याचा दावा माजी मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी केला आहे. जवळपास १२ लाख एकरांवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचे सरकार मदतीचे केवळ नाटक करतेय असा आरोप केला.
YS Jagan Mohan Reddy accused state government delaying relief to farmers

YS Jagan Mohan Reddy accused state government delaying relief to farmers - AI Image

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Amaravati: आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर धडकलेल्या ‘अर्नब’ चक्रीवादळाचा जोर कमी झाला असला, तरी त्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. चक्रीवादळामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, राज्य सरकार मदतीचे केवळ नाटक करत असून, कागदी घोडे नाचवित असल्याचा आरोप वायएसआर काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी केला आहे.

सकाळ, साम, सरकारनामा, अ‍ॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा

Loading content, please wait...
Andhra Pradesh
YS Jagan Mohan Reddy
Andhra Pradesh government assistance
agricultural damage cyclone