Cyclone Arnab: अर्नब चक्रीवादळानंतर आंध्रात आता 'राजकीय वादळ'; सरकारवर काय होतोय आरोप?

Amaravati: आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर धडकलेल्या ‘अर्नब’ चक्रीवादळाचा जोर कमी झाला असला, तरी त्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. चक्रीवादळामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, राज्य सरकार मदतीचे केवळ नाटक करत असून, कागदी घोडे नाचवित असल्याचा आरोप वायएसआर काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी केला आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Maharashtra Rain : ‘अर्नब’ चक्रीवादळाचा आंध्रप्रदेशला मोठा फटका, महाराष्ट्रातही वातावरण बदलले; 'या' जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता.चक्रीवादळानंतरची परिस्थिती हाताळण्यात मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर कमी पडल्याची टीका वायएसआर काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी केली आहे. चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना वेळेत मदत देण्याऐवजी सरकार प्रसिद्धीवर अधिक भर देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला..Andhra Pradesh Weather: आंध्र प्रदेश, ओडिशात चक्रीवादळाची पूर्वतयारी; सहा लाख जणांचे स्थलांतर ; दहा राज्यांत पावसाची शक्यता.१२ लाख एकरांवरील पिकांचे नुकसान?गुरुवारी पक्षाच्या प्रादेशिक समन्वयकांशी आणि जिल्हाध्यक्षांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधताना जगन रेड्डी यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या दाव्यानुसार, चक्रीवादळामुळे जवळपास १२ लाख एकरांवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. कोनसीमा, गोदावरी जिल्हे आणि अनकापल्ली परिसराला मोठा फटका बसल्याचे त्यांनी सांगितले. भात, नारळ, केळी उत्पादक तसेच मत्स्यपालन व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत असल्याचा दावा त्यांनी केला..सरकारी पाहणीवरही प्रश्नचिन्हमुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू प्रत्यक्ष शेतात न जाता रिअल टाइम गव्हर्नन्स सिस्टीम (RTGS) आणि आढावा बैठकांवर अवलंबून असल्याची टीका जगन रेड्डी यांनी केली. प्रत्यक्ष पाहणी केल्याशिवाय शेतातील नुकसानीचे अचूक मूल्यमापन कसे होणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..चक्रिवादळाचा फटका बसल्यानंतर परिस्थितीचा आढावा घेऊन मदत पुरवली जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे असले तरी या संकटाचा मुकाबला करण्यात नायडू सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचा आरोप जगन रेड्डी यांनी केल आहे. थोडक्यात चक्रिवादळाच्या मदतीवरूनही आंध्रमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.