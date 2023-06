By

बिपॉरजॉय चक्रीवादळानं गुजरातच्या किनारपट्टीच्या भागाला काल मोठा तडाखा दिला. त्यानंतर आज हे चक्रीवादळ राजस्थानात दाखल झालं. पण गुजरातमध्ये या चक्रीवादळानं मोठं नुकसानं केलं आहे, याची माहिती गुजरातचे मदत व पुनर्वसन आयुक्त अलोक पांडे यांनी दिली.

बिपॉरजॉय चक्रीवादळानं गुजरातमध्ये थैमान घातलं. यामध्ये इलेक्ट्रिक पोल्स आणि मोठ्या प्रमाणावर झाडं पडली, यामुळं अनेक रस्ते बंद झाले होते. पण आता चक्रीवादळ पुढे सरकल्यानं याच्या दुरुस्तीचं काम सुरु करण्यात आलं आहे. तसेच यामध्ये ३४ लोक जखमी झाले असून मोठ्या प्रमाणावर पशूधनाचं नुकसान झालं आहे. यामध्ये तब्बल ९४ प्राण्यांचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती अलोक पांडे यांनी दिली.

चक्रीवादळामुळं गुजरातमध्ये सध्या जोरदार पाऊस सुरु असून अनेक शहरांमध्ये पुराच्या पाण्यामुळं नदीचं स्वरुप आलं आहे. तर भुज येथील भवानीपर गावातील एक छोटा पुलचं पावसाच्या पाण्यामुळं आलेल्या पुरात वाहून गेला आहे. यामुळं गावाचा संपर्क तुटला आहे. याचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे.