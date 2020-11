Cyclone Nivar - तमिळनाडू, पुदुच्चेरीत पावसाचा धुमाकूळ; 40 हजार लोकांचे स्थलांतर

चेन्नई - निवार चक्रीवादळामुळे वेगवान वाऱ्यांसह तुफानी पावसाचा फटका तमिळनाडूसह पुदुच्चेरीला बसला आहे. दक्षिण तमिळनाडूतील चेन्नईपासून नागपट्टणम या पट्ट्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा धुमाकूळ सुरू आहे. राज्यपालांनी येथे 26 आणि 27 नोव्हेंबरला सार्वजनिक सुटी जाहीर केली असून सार्वजनिक वाहतुकीवर बंद ठेवण्यात आली आहे.

बंगालच्या उपसागरात तयार कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने निवार चक्रीवादळ तयार झाले असून ते तमिळनाडूच्या दिशेने वेगाने सरकले आहे. यादरम्यान १०० ते ११० किलोमीटर प्रतितास वेगाने वारे वाहतील. वादळ अतितीव्र होईल, तेव्हा वाऱ्याचा वेग प्रतितास १६५ किलोमीटरपर्यंत पोचेल, अशी माहिती चेन्नईतील हवामान विभागाचे उपमहासंचालक एस. बालचंद्रन यांनी सांगितले. वादळामुळे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी घरात सुरक्षित राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. किनारपट्टीवर व सखल भागात राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात येत आहे.

#CycloneNivar is likely to cross between Mamallapuram and Karaikal during midnight today and early hours of 26th November, as per IMD pic.twitter.com/xLAWuRaWf8

निवार चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन दिवसांपासून एनडीआरएफची पथके तैनात करण्यात आली आहे. तामिळनाडु, पुद्दुचेरी आणि आंध्र प्रदेशात जवळपास 25 पथके कार्यरत आहेत. कोणत्याही आपत्तीसाठी एनडीआरएफ सज्ज आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव तामिळनाडुतील 30 हजारांहून अधिक लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं आहे. तर पुद्दुचेरीतून 7 हजार लोकांना सुरक्षित हलवलं आहे.

As we in Chennai brace for a severe battering from #CycloneNivar, @CMOTamilNadu is acting swiftly to preempt the dreaded prospect of a flood like happening in 2015. Here visiting the Chembarambakkam reservoir. Its shutters were opened at noon today.pic.twitter.com/ucS0D4GJim

