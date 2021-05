By

नवी दिल्ली : तौक्ते चक्रीवादळानं नुकतंच देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीला झोडपून काढल्यानंतर आता 'यास' चक्रीवादळाचा इशारा भारतीय हवामान विभागाकडून (IMD) देण्यात आला आहे. हे चक्रीवादळ बंगालच्या उपसागरात निर्माण होणार असून सोमवारपासून पूर्व किनारपट्टीच्या भागात वादळी वारे निर्माण व्हायला सुरुवात होईल. दरम्यान हे चक्रीवादळ २६ मे रोजी किनाऱ्यावर धडकेल. यासाठी ओडिशा, बंगाल या राज्यांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. (Cyclone Yaas Alert in Odisha Bengal IMD says cyclonic storm form by Monday)

हेही वाचा: देशातील 'या' राज्यांमध्ये कोरोनाचे सर्वाधिक मृत्यू!

या 'यास' चक्रीवादळाबाबत ताजी अपडेट देताना IMD सांगितलं, "बंगालच्या उपसागरात शनिवारी कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला. यामुळे सोमवारी याचं वादळी वाऱ्यांमध्ये रुपांतर होण्याची शक्यता आहे. येत्या ७२ ते १२० तासांमध्ये बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण व्हायला सुरुवात होईल"

२६ मे रोजी किनाऱ्यावर धडकणार

'यास' चक्रीवादळ वायव्य दिशेनं प्रवास करत असून ओडिशा आणि पश्चिम बंगालच्या किनाऱ्यावर बुधवारी, २६ मे रोजी धडकणार आहे. यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांसाठी सर्व यंत्रणा सज्ज करण्याचे दिले आहेत.

नौदल, तटरक्षक दल सज्ज

ओडिशातील १४ ते ३० जिल्ह्यांवर या चक्रीवादळाचा परिणाम होणार असून या जिल्ह्यांना हायअलर्टचा इशारा देण्यात आला आहे. या वादळामुळे समुद्रात निर्माण होणाऱ्या आपत्कालिन परिस्थितीसाठी भारतीय नौदलाला आणि तटरक्षक दलाला सज्ज राहण्याची विनंती ओडिशा सरकारने केली आहे. तसेच रेल्वेने बंगाल, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशला जाणाऱ्या २२ विशेष गाड्या रद्द केल्या आहेत.