Cyclone News: हिंदी महासागरात दोन चक्रीवादळे घोंघावतायत! सेन्यार अन् दित्वा वादळे कशी तयार झाली? नावे कुणी सुचवली? वाचा...

Cyclone Senyar and Ditwah: श्रीलंकेतील विनाशकारी विध्वंसानंतर तामिळनाडूमध्ये ५४ उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
Vrushal Karmarkar
भारताभोवतीच्या पाण्यात सलग दोन चक्रीवादळांनी हवामान खात्याला सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. पहिले, चक्रीवादळ सेन्यार, आता कमकुवत झाले आहे. परंतु दुसरे, चक्रीवादळ दित्वा, वेगाने बळकट होत आहे. दोन्ही चक्रीवादळे बंगालच्या उपसागर आणि मलाक्काच्या सामुद्रधुनीजवळ निर्माण झाली. यामुळे दक्षिण भारतातील किनारपट्टी भागात मुसळधार पाऊस, जोरदार वारे आणि पुराचा धोका वाढला आहे.

