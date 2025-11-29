Cyclone News: हिंदी महासागरात दोन चक्रीवादळे घोंघावतायत! सेन्यार अन् दित्वा वादळे कशी तयार झाली? नावे कुणी सुचवली? वाचा...

भारताभोवतीच्या पाण्यात सलग दोन चक्रीवादळांनी हवामान खात्याला सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. पहिले, चक्रीवादळ सेन्यार, आता कमकुवत झाले आहे. परंतु दुसरे, चक्रीवादळ दित्वा, वेगाने बळकट होत आहे. दोन्ही चक्रीवादळे बंगालच्या उपसागर आणि मलाक्काच्या सामुद्रधुनीजवळ निर्माण झाली. यामुळे दक्षिण भारतातील किनारपट्टी भागात मुसळधार पाऊस, जोरदार वारे आणि पुराचा धोका वाढला आहे. .आयएमडीने तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश आणि अंदमान-निकोबार बेटांसाठी अलर्ट जारी केला आहे. २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मलाक्काच्या सामुद्रधुनी आणि पूर्व इंडोनेशियाजवळ सेन्यार चक्रीवादळ निर्माण झाले. हे एक दुर्मिळ चक्रीवादळ होते. कारण ते सामान्यतः भारतीय पाण्यात तयार होत नाही. हे चक्रीवादळ बंगालच्या उपसागराच्या काही भागांना ओलांडून पूर्वेकडे सरकले..आता ते एका खोल दाबाच्या दाबात रूपांतरित झाले आहे. २८ तारखेच्या संध्याकाळपर्यंत ते सामान्य दाबात रूपांतरित होऊ शकते. जरी ते भारतापासून दूर गेले असले तरी त्याच्या अवशेषांमुळे अंदमान आणि निकोबार बेटांवर मुसळधार पाऊस पडत आहे. २६-२७ नोव्हेंबर रोजी खूप मुसळधार पाऊस पडला. २८-२९ नोव्हेंबर रोजी तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..Cyclone Dithwa : श्रीलंकेत हाहाकार माजवल्यानंतर आता 'दित्वा' चक्रीवादळाने भारताकडे वळवला मोर्चा!.सेन्यार हे नाव कोणी सुचवले? इंडोनेशियाने हे नाव स्थानिक शब्द म्हणून सुचवले. सुदैवाने, भारताच्या किनाऱ्यावर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. यामुळे उंच लाटा येत आहेत. म्हणून मच्छिमारांना इशारा देण्यात आला आहे. सेन्यारनंतर लगेचच, २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नैऋत्य बंगालच्या उपसागरात दिटवा नावाचे एक नवीन चक्रीवादळ निर्माण झाले. या हंगामातील हे चौथे चक्रीवादळ आहे. आयएमडीनुसार, ते वेगाने बळकट होत आहे. ते तामिळनाडू , पुद्दुचेरी आणि दक्षिण आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्यावर पोहोचण्याची अपेक्षा आहे..श्रीलंकेच्या आग्नेय किनाऱ्याजवळ, चेन्नईपासून सुमारे ७०० किमी अंतरावर हे तयार झाले आहे. ते श्रीलंकेतील पोट्टुविलजवळ केंद्रीत आहे.ते उत्तर-वायव्येकडे सरकत आहे. ते प्रथम श्रीलंकेच्या किनाऱ्यावरून जाईल आणि नंतर भारताच्या दक्षिण किनाऱ्याकडे वळेल. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, दित्वा सेन्यारप्रमाणे वेगाने तीव्र होऊ शकते. यामुळे इशारे गुंतागुंतीचे होऊ शकतात..दित्वा हे नाव येमेनने सुचवले होते. हे नाव सोकोत्रा बेटावरील (येमेन) डेटवाह लगूनवरून आले आहे. जे एक अद्वितीय किनारी परिसंस्था आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दक्षिण भारतातील अनेक भागांसाठी विविध अलर्ट जारी केले आहेत. कारण सेन्यार आणि दित्वा चक्रीवादळांचा एकत्रित परिणाम झाला आहे..उत्तर तामिळनाडूसाठी ऑरेंज आणि यलो अलर्ट जारी करण्यात आले आहेत. २८ ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. ४०-५० किमी/ताशी वेगाने जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. समुद्रात उंच लाटा उसळण्याची शक्यता आहे. पुद्दुचेरीसाठी चक्रीवादळापूर्वीचा इशारा (यलो अलर्ट) लागू आहे. काही ठिकाणी अति मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे पुराचा धोका वाढेल..Delhi Blast: डॉ. शाहीनच्या फ्लॅटमधून मिळाले १८ लाख, सोन्याची बिस्कीटं अन् परदेशी चलन; लव्ह अफेअरचा झाला खुलासा.दक्षिण आंध्र प्रदेशसाठी यलो इशारा लागू आहे. २८ ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान मुसळधार पाऊस, गडगडाटासह आणि धोकादायक समुद्र परिस्थितीचा अंदाज आहे. अंदमान आणि निकोबार बेटे अजूनही रेड अलर्टखाली आहेत. खूप मुसळधार पाऊस आणि ६० किमी/ताशी वेगाने जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. तेलंगणाच्या काही भागांसाठी पिवळा इशारा जारी करण्यात आला आहे..बंगालच्या उपसागरातील बाधित भागात जाऊ नये असा कडक इशारा मच्छिमारांना देण्यात आला आहे. सध्या समुद्रात असलेल्यांनी ताबडतोब किनाऱ्यावर परत यावे. सर्वसामान्यांना घरातच राहण्याचा, पूरग्रस्त सखल भागात जाण्यापासून दूर राहण्याचा आणि हवामानाच्या नवीनतम अपडेटसाठी रेडिओ, टेलिव्हिजन किंवा आयएमडीच्या अॅप/वेबसाइटचे निरीक्षण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. हे सर्व अलर्ट बदलू शकतात..ही चक्रीवादळे फार धोकादायक वाटत नाहीत. परंतु त्यांच्या एकत्रित परिणामामुळे दक्षिण भारतात समस्या निर्माण होऊ शकतात. तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीमध्ये "अत्यंत मुसळधार" पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे रस्ते पाण्याखाली जाऊ शकतात आणि नद्या दुथडी भरून वाहू शकतात. दित्वामुळे ४०-६० किमी/ताशी वेगाने वारे येऊ शकतात. झाडे उन्मळून पडू शकतात आणि वीज तारा तुटू शकतात..मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा सुरु असतानाच सिद्धरामय्यांनी DK शिवकुमारांना घरी बोलावलं, दोघांत नेमकं काय घडलं? चेहऱ्यावरचे भाव सांगताहेत....समुद्रात खवळलेले लाटा येतील. जे किनाऱ्यापर्यंत पोहोचू शकतात. मासेमारी क्षेत्रे आणि बंदरे प्रभावित होतील. धोका 'मध्यम' आहे. परंतु जर दित्वा वेगाने तीव्र झाला तर तो 'गंभीर' होऊ शकतो. सेन्यारचा प्रभाव कमी आहे. परंतु दित्वा ३० नोव्हेंबरपर्यंत जमिनीवर धडकू शकतो. याचा परिणाम लाखो लोकांना होऊ शकतो. हवामान बदलामुळे अशी चक्रीवादळे वारंवार येत आहेत असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.