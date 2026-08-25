स्मार्ट शेतीपासून नॅनोटेक्नॉलॉजीपर्यंत; महाराष्ट्रासाठी Czech Republic कडून मोठी ऑफर

मुंबई : भारत आणि Czech Republic यांच्यातील व्यापार, तंत्रज्ञान, कृषी, आरोग्य आणि पर्यटन क्षेत्रातील सहकार्याला मोठी संधी असून, महाराष्ट्रासाठी ‘स्मार्ट फार्मिंग’सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी चेक प्रजासत्ताक सहकार्य करण्यास उत्सुक आहे.Czech Republic च्या मुंबईतील कॉन्सुल जनरल कातेरिना व्होव्हकोव्हा यांनी भारतातील व्यवसायांसाठी चेक प्रजासत्ताक हे युरोपमध्ये विस्तार करण्याचे महत्त्वाचे प्रवेशद्वार ठरू शकते, असे मत व्यक्त केले..‘एपी ग्लोबले’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत व्होव्हकोव्हा यांनी भारत-Czech Republic संबंधांमधील विविध पैलूंवर भाष्य केले. मुंबईतील चेक कॉन्सुलेटचे प्रमुख लक्ष व्यापार, व्हिसा आणि पर्यटनासह व्यवसायवाढीवर असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील चेक कॉन्सुलेट गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पुन्हा सुरू करण्यात आले. यापूर्वी आर्थिक कारणांमुळे २०१० मध्ये ते बंद करण्यात आले होते. सुमारे १५ वर्षांनंतर मुंबईत परतण्यामागे भारतातील विशेषतः पश्चिम भारतातील व्यवसायाची मोठी क्षमता हे प्रमुख कारण असल्याचे व्होव्हकोव्हा यांनी स्पष्ट केले..महाराष्ट्रासाठी स्मार्ट शेतीची ऑफरकृषी क्षेत्रात Czech Republic कडे मोठे तंत्रज्ञान आणि कौशल्य आहे. महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असल्याने येथे स्मार्ट फार्मिंग तंत्रज्ञान आणण्यासाठी Czech Republic प्रयत्नशील असल्याचे व्होव्हकोव्हा यांनी सांगितले. त्याचबरोबर आरोग्यसेवा आणि वैद्यकीय उपकरणे, नॅनोटेक्नॉलॉजी तसेच वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठीच्या तंत्रज्ञानामध्येही सहकार्याची मोठी शक्यता आहे.ऑटोमोबाईल आणि रेल्वे क्षेत्रातही दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य वाढू शकते. पुणे आणि औरंगाबाद परिसरातील ऑटोमोबाईल उद्योगात चेक कंपन्यांची उपस्थिती आहे. Czech Republic च्या पारंपरिक औद्योगिक कौशल्याचा भारताला फायदा होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले..मोबाईल नाही, पुस्तके वाचा; १८ वर्षांपूर्वी मुलांच्या हातात स्मार्टफोन देऊ नका! नितीश भारद्वाज यांचा पालकांना सल्ला.Czech डिझाइन आणि ग्लासला भारतात संधीCzech Republic च्या पारंपरिक काच उद्योगालाही भारतात मोठी बाजारपेठ मिळू शकते. शंभर वर्षांहून अधिक काळाची ग्लासमेकिंगची परंपरा असलेल्या Czech Republic कडून आर्ट ग्लास, डिझाइन आणि लायटिंग उत्पादने भारतात आणण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे व्होव्हकोव्हा यांनी सांगितले..भारत-युरोप व्यापार वाढण्याची अपेक्षाभारत आणि युरोपमधील व्यापार संबंध अधिक मजबूत होत असून, प्रस्तावित भारत-युरोप मुक्त व्यापार करारामुळे (FTA) व्यवसायाच्या संधी आणखी वाढतील, अशी अपेक्षा व्होव्हकोव्हा यांनी व्यक्त केली. कृषी, बांधकाम, पायाभूत सुविधा आणि विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये भारतीय कंपन्यांना युरोपमध्ये, तर युरोपीय कंपन्यांना भारतात विस्तार करण्यासाठी अधिक संधी उपलब्ध होतील, असे त्यांनी सांगितले..भारतीय पर्यटकांना Czech Republic चे आकर्षणभारतीयांना Czech Republic कात पर्यटनासाठी आकर्षित करण्यावरही भर दिला जात आहे. प्राग हे प्रथमच जाणाऱ्या पर्यटकांसाठी आवर्जून पाहण्यासारखे शहर असल्याचे व्होव्हकोव्हा यांनी सांगितले. दक्षिण मोराव्हिया भागातील वाईनरी, निसर्गरम्य परिसर, ऐतिहासिक वास्तू आणि किल्ले हेही पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र आहेत. Czech Republic मध्ये गॉथिक, बारोक आणि रेनेसाँ शैलीतील वास्तू, सुंदर चर्च आणि १,६०० हून अधिक किल्ले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.मुंबई सोडताना भारतीय खाद्यपदार्थ आणि लोकांची आपुलकी आठवेल, असेही व्होव्हकोव्हा यांनी सांगितले. भारतातील विविध राज्यांची वेगवेगळी संस्कृती, रंग आणि उत्साह आपल्याला कायम लक्षात राहील, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.भारत आणि Czech Republic यांच्यातील आर्थिक, सांस्कृतिक आणि व्यावसायिक संबंध मजबूत करण्यासाठी दोन्ही देशांनी अधिकाधिक ‘ब्रिज’ तयार करण्याची गरज असल्याचे व्होव्हकोव्हा यांनी स्पष्ट केले..सायप्रसकडे फक्त पर्यटनस्थळ म्हणून पाहू नका; भारतीय व्यवसायांसाठी मोठी संधी, विराज कुलकर्णींचा दावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.