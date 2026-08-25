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स्मार्ट शेतीपासून नॅनोटेक्नॉलॉजीपर्यंत; महाराष्ट्रासाठी Czech Republic कडून मोठी ऑफर

India-Czech Business Relations and New Opportunities : चेक रिपब्लिककडून महाराष्ट्रासाठी स्मार्ट फार्मिंगसह कृषी, आरोग्य, नॅनोटेक्नॉलॉजी आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात सहकार्याच्या नव्या संधी.
Czech Republic Consul General Katerina Vovkova discusses India-Czech business relations, smart farming opportunities in Maharashtra, technology, healthcare, trade and tourism.

Czech Republic Consul General Katerina Vovkova discusses India-Czech business relations, smart farming opportunities in Maharashtra, technology, healthcare, trade and tourism.

esakal

Sandip Kapde
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मुंबई : भारत आणि Czech Republic यांच्यातील व्यापार, तंत्रज्ञान, कृषी, आरोग्य आणि पर्यटन क्षेत्रातील सहकार्याला मोठी संधी असून, महाराष्ट्रासाठी ‘स्मार्ट फार्मिंग’सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी चेक प्रजासत्ताक सहकार्य करण्यास उत्सुक आहे.Czech Republic च्या मुंबईतील कॉन्सुल जनरल कातेरिना व्होव्हकोव्हा यांनी भारतातील व्यवसायांसाठी चेक प्रजासत्ताक हे युरोपमध्ये विस्तार करण्याचे महत्त्वाचे प्रवेशद्वार ठरू शकते, असे मत व्यक्त केले.

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