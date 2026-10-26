देश

DA Hike: दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार गुड न्यूज! कितीने वाढणार पगार?

DA Hike Modi Government News: केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज मिळण्याची शक्यता आहे.
A Hike Modi Government News - AI Geneted Bews

A Hike Modi Government News - AI Geneted Bews

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात (DA) वाढीचा निर्णय केंद्र सरकार घेण्याच्या तयारीत असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आगामी दिवळसणाच्या पूर्वीच म्हणजेच २८ ऑक्टोबर रोजी या निर्णयाची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

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