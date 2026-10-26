DA Hike: दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार गुड न्यूज! कितीने वाढणार पगार?

New Delhi: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात (DA) वाढीचा निर्णय केंद्र सरकार घेण्याच्या तयारीत असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आगामी दिवळसणाच्या पूर्वीच म्हणजेच २८ ऑक्टोबर रोजी या निर्णयाची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Narendra Modi: इस्रायलच्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचे मोदी खास पाहुणे! नेतान्याहूंनी आणखी कोणाला दिले निमंत्रण?.जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्यात (DA) वाढ होण्याची प्रतीक्षा अद्याप कायम आहे. दिवाळीपूर्वी या वाढीची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, आता २८ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या संभाव्य केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..DA Hike: आठव्या वेतन आयोगात पुन्हा DA वाढणार? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर काय होणार परिणाम?.सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या ६० टक्के दराने महागाई भत्ता मिळतो. आगामी निर्णयात ३ ते ४ टक्क्यांची वाढ होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तीन टक्क्यांची वाढ मंजूर झाल्यास महागाई भत्ता ६० टक्क्यांवरून ६३ टक्क्यांवर जाईल. तर चार टक्क्यांची वाढ झाल्यास तो ६४ टक्के होऊ शकतो. .जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या घोषणेकडे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला आणि त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये या वाढीची घोषणा होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अद्याप याबाबत निर्णय जाहीर झालेला नाही. आता बुधवारी (२८ ऑक्टोबर) संभाव्य मंत्रिमंडळ बैठक होण्याची चर्चा असून, या बैठकीत महागाई भत्त्याच्या वाढीबाबत निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..महागाई भत्ता किती टक्क्यांनी वाढू शकतो?केंद्र सरकार वर्षातून दोनदा, म्हणजे जानेवारी आणि जुलै या कालावधीसाठी महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करते. यासाठी औद्योगिक कामगारांसाठीच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा (AICPI-IW) आधार घेतला जातो. जुलै २०२६ च्या सुधारणेसाठी जुलै २०२५ ते जून २०२६ या कालावधीतील महागाई निर्देशांकाची आकडेवारी विचारात घेतली जाते. उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे यावेळी ३ ते ४ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे..तुमच्या पगारात किती वाढ होऊ शकते?महागाई भत्त्यातील वाढ ही कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनावर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन १८ हजार रुपये असेल, तर महागाई भत्त्यात दोन टक्क्यांची वाढ झाल्यास दरमहा ३६० रुपये अधिक मिळतील. तीन टक्क्यांची वाढ झाल्यास ही रक्कम ५४० रुपये होईल. मूळ वेतन २९,२०० रुपये असलेल्या कर्मचाऱ्याला दोन टक्क्यांच्या वाढीमुळे दरमहा ५८४ रुपये, तर तीन टक्क्यांच्या वाढीमुळे ८७६ रुपये अधिक मिळू शकतात..थकबाकीही मिळणार?जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याची घोषणा उशिराने झाल्यास, सुधारित दर लागू होण्याच्या कालावधीतील थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (DA), तर पेन्शनधारकांना महागाई सवलत (DR) दिली जाते. या दोन्ही दरांमध्ये सुधारणा झाल्यास एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.