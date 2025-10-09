देश

Government Employee: दिवाळीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट! महागाई भत्त्यामध्ये तब्बल ८ टक्के वाढ

Finance Ministry raises DA rates by up to 8% bringing festive relief to millions of central employees and pensioners: सरकारी नोकरदारांसाठी दिवाळीपूर्वी ही आनंदाची बातमी आहे.
DA Hike News: केंद्र सरकारने पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगांतर्गंत असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे. दिवाळीपूर्वी घेतलेल्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. विशेष म्हणजे मागच्याच आठवड्यात सातव्या वेतन आयोगातील कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने डीएची घोषणा केली होती. यासंबंधीची माहिती अर्थ मंत्रालयाने दिली आहे.

