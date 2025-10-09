Government Employee: दिवाळीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट! महागाई भत्त्यामध्ये तब्बल ८ टक्के वाढ

DA Hike News: केंद्र सरकारने पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगांतर्गंत असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे. दिवाळीपूर्वी घेतलेल्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. विशेष म्हणजे मागच्याच आठवड्यात सातव्या वेतन आयोगातील कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने डीएची घोषणा केली होती. यासंबंधीची माहिती अर्थ मंत्रालयाने दिली आहे..पाचवा वेतन आयोगअर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, पाचव्या वेतन आयोगांतर्गत वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४६६ टक्क्यांनी वाढून ४७४ टक्के करण्यात आलेला आहे. म्हणजे कर्मचाऱ्यांना ८ टक्के महागाई भत्त्याचा लाभ मिळेल. हा डीए १ जुलै २००५ पासून लागू असेल. वास्तविक पाचव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ डिसेंर २००५मध्येच समाप्त झाला होता. मात्र काही कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना याच आयोगानुसार वेतन दिलं जातं..पंजाबी मुलाला पाहायला गेले आणि आधी नकार दिलेला मुलगा समोर... मृण्मयी देशपांडेने सांगितला धमाल किस्सा .सहावा वेतन आयोगसहाव्या वेतन आयोगांतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना २५२ टक्के महागाई भत्ता मिळतो. आता तो वाढून २५७ टक्के केला जाणार आहे. म्हणजे या कर्मचाऱ्यांना ५ टक्के डीए वाढून मिळेल. हा बदलदेखील १ जुलै २०२५ पासून लागू होईल. सहाव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ २०१५ मध्येच समाप्त झाला होता. यानंतरच सातवा वेतन आयोग लागू झाला होता..MLA Jayant Patil : आपलं नाव ऐकलं नाय, असं याक भी गाव नाय, आणि सगळ्यांना नाय हाणलं तर जयंत पाटील नाव नाय...; गोपीचंद पडळकर यांच्यावरील टीकेला दिले प्रत्त्युत्तर.सातव्या वेतन आयोगात नुकतीच वाढकाही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगातील कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ केली होती. या निर्णयाचा थेट लाभ ४९.१९ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होईल. तसेच ६८.७२ लाख निवृत्तीवेतन धारकांना फायदा होईल. केंद्र सरकार वर्षातून दोनवेळा जानेवारी आणि जुलै महिन्यात महागाई भत्त्याचं परीक्षण करतं. कर्मचाऱ्यांना वाढत्या महागाईचा सामना करता यावा, हा त्यामागचा उद्देश असतो. केंद्रापाठोपाठ राज्य सरकारंदेखील आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यांमध्ये वाढ करत असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.