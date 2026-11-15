Kashmir Women Power : कडाक्याच्या थंडीतही काश्मिरी महिलांचा ऐतिहासिक जोश! दल सरोवरात उतरल्या तब्बल १४९ नावा; नेमकं काय घडलं?

श्रीनगर : काश्मीरमधील बोचऱ्या थंडीतही स्थानिक काश्मिरी महिलांचा अफाट उत्साह आणि क्रीडा कौशल्य संपूर्ण देशाने पाहिले. श्रीनगरच्या जगप्रसिद्ध दल सरोवरात (Dal Lake) शनिवारी (१४ नोव्हेंबर २०२६) महिलांच्या पारंपरिक नाव शर्यतीचे (Traditional Women's Boat Race) दुसरे पर्व मोठ्या दिमाखात पार पडले. .पारंपरिक वेशभूषा आणि अंगावर केशरी रंगाची लाईफ जॅकेट घालून १४० हून अधिक काश्मिरी महिला आपल्या १४९ पारंपरिक नावांसह सरोवराच्या लाटांवर स्वार झाल्या होत्या. जम्मू-काश्मीर वॉटर स्पोर्ट्स कयाकिंग अँड कॅनोईंग असोसिएशन, श्रीनगर जिल्हा प्रशासन आणि तलाव व जलमार्ग विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने या अनोख्या शर्यतीचे आयोजन करण्यात आले होते..India Pakistan Relations : तब्बल ३ वर्षांनी पाकिस्तानी मंत्री भारतात येणार! 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर पहिल्यांदाच मोठी घडामोड; दिल्लीत नेमकं काय घडतंय?.पारंपरिक जलसंस्कृती अन् महिला सक्षमीकरणाचा संगम!दल सरोवराच्या आसपास राहणाऱ्या समुदायांचे संपूर्ण जीवन आणि उपजीविका पिढ्यानपिढ्या नावांवरच अवलंबून आहे. मात्र, क्रीडा स्पर्धांमध्ये यापूर्वी पुरुषांचेच वर्चस्व दिसत होते. घराच्या चार भिंतींतून बाहेर पडून महिलांना आपले कसब दाखवता यावे आणि काश्मीरची पारंपरिक जलसंस्कृती जपली जावी, या उद्देशाने ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती..सरोवर संवर्धन व व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे (LCMA) उपाध्यक्ष खुर्शीद अहमद शाह यांनी सांगितले की, "महिलांच्या नाव शर्यतीचे हे दुसरे पर्व असून तरुणींमध्ये प्रचंड उत्साह पाहायला मिळाला. भविष्यातही अशाच प्रकारे दरवर्षी ही शर्यत आयोजित करून काश्मीरच्या पर्यटनाला मोठी चालना देण्याचे आमचे लक्ष्य आहे.".Zapatlela Untold Story : 'तात्या विंचू' लंडनला कसा पोहोचला? सुपरहिट मराठी सिनेमाचं आणि शरद पवारांचं 'ते' खास कनेक्शन आलं समोर!.३५ तरुणींना मिळणार राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण!द चेनाब टाईम्सच्या माहितीनुसार, या स्पर्धेत अनेक महिलांनी कोणत्याही पूर्वप्रशिक्षणाशिवाय केवळ आत्मविश्वासाच्या जोरावर भाग घेतला होता. पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये जलक्रीडा प्रकारातील भारताच्या पहिल्या महिला मुख्य ज्युरी राहिलेल्या काश्मीरच्या सुप्रसिद्ध खेळाडू बिल्किस मीर यांनी या स्पर्धेचे विशेष कौतुक केले. .या स्पर्धेतून निवडलेल्या ३५ प्रतिभावान तरुणींना आगामी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय जलक्रीडा स्पर्धांसाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. स्पर्धेतील विजेत्या महिलांना रोख पारितोषिके आणि सन्मानचिन्हे देऊन गौरविण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.