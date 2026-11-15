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Kashmir Women Power : कडाक्याच्या थंडीतही काश्मिरी महिलांचा ऐतिहासिक जोश! दल सरोवरात उतरल्या तब्बल १४९ नावा; नेमकं काय घडलं?

Dal Lake Boat Race : १४० हून अधिक महिलांची लाटांशी झुंज; श्रीनगरमध्ये महिला सक्षमीकरण आणि पर्यटनाला नवी दिशा देणारा थरार!
Selected 35 girls will get opportunity of water sports training.

Selected 35 girls will get opportunity of water sports training.

Sakal

Vinayan
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श्रीनगर : काश्मीरमधील बोचऱ्या थंडीतही स्थानिक काश्मिरी महिलांचा अफाट उत्साह आणि क्रीडा कौशल्य संपूर्ण देशाने पाहिले. श्रीनगरच्या जगप्रसिद्ध दल सरोवरात (Dal Lake) शनिवारी (१४ नोव्हेंबर २०२६) महिलांच्या पारंपरिक नाव शर्यतीचे (Traditional Women's Boat Race) दुसरे पर्व मोठ्या दिमाखात पार पडले.

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