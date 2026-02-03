दलाई लामा यांचा ‘ग्रॅमी’ने सन्मान; ‘ऑडिओबुक आणि कथाकथन’ या विभागात पहिल्यांदाच पुरस्कार!

Dalai Lama Audiobook : तिबेटचे आध्यात्मिक नेते दलाई लामा, तेनझिंन ग्यात्सो, यांना लॉस एंजेलिस येथे पार पडलेल्या ६८व्या वार्षिक ग्रॅमी पुरस्कार सोहळ्यात ‘मेडिटेशन्स : द रिफ्लेक्शन्स ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा’ या त्यांच्या स्पोकन-वर्ड ऑडिओ अल्बमसाठी सर्वोत्तम ‘ऑडिओबुक, कथन आणि स्टोरीटेलिंग रेकॉर्डिंग’ या विभागात पहिला ग्रॅमी पुरस्कार मिळाला. या विभागात कॅथी गार्व्हर, ट्रेव्हर नोहा, केतनजी ब्राउन जॅक्सन आणि फॅब मॉर्व्हन यांसारख्या नामवंतांना या विभागासाठी नामांकन प्राप्त झाले होते. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...दरम्यान, या पुरस्काराबाबत प्रतिक्रिया देताना दलाई लामा यांनी सोमवारी सांगितले की, त्यांना मिळालेला हा पुरस्कार हे त्यांचे वैयक्तिक यश नसून मानवतेसाठी सुरू असलेल्या सामूहिक कार्याची व वैश्विक हिताच्या जबाबदारीची घेण्यात आलेली दखल आहे.‘‘मी हा सन्मान कृतज्ञतेने आणि नम्रतेने स्वीकारतो,’’ असेही त्यांनी यावेळी सांगितले..‘‘शांतता, करुणा, पर्यावरणाची संरक्षणासाठीचे प्रयत्न आणि मानवतेच्या संरक्षणासाठी एकात्म भावना हे जगातील सर्व आठ अब्ज लोकांच्या सामूहिक कल्याणासाठी अत्यावश्यक आहे. या ग्रॅमी पुरस्काराच्या माध्यमातून हाच संदेश अधिक व्यापकपणे पोहोचण्यास मदत होईल आणि यासाठी मी आभारी आहे,’’ असेही दलाई लामा यांनी नमूद केले.मेडिटेशन्स : द रिफ्लेक्शन्स ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा’ हे दलाई लामांच्या स्वतःच्या आवाजातील स्पोकन-वर्ड ऑडिओबुक असून, त्यात त्यांनी शांतता, करुणा, पर्यावरणाची जबाबदारी आणि मानवतेची एकात्मता यांवर चिंतन मांडले आहे. अत्यंत प्रभावी वक्तृत्वशैलीमुळे या अल्बमला सर्वोत्तम ऑडिओबुक, कथन आणि स्टोरीटेलिंग या विभागात ग्रॅमी पुरस्कार देण्यात आला आहे..चीनचा तिळपापडबीजिंग :दलाई लामांना देण्यात आलेल्या ग्रॅमी पुरस्कारामुळे चीनचा तिळपापड झाला असून, चीनने हा पुरस्कार देण्यास विरोध करत या निर्णयाचा निषेध केला आहे. या पुरस्काराचे निमित्त करून दलाई लामा हे चीनविरोधात कार्य करू शकतात, असा दावा चीनने केला आहे. या पुरस्काराबाबत चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांना विचारले असता, ‘‘दलाई लामा हे धर्माच्या नावाखाली फुटीरवादी कारवाई करतील. दलाई लामा हे फक्त धार्मिक व्यक्ती नाहीत. ते धर्माच्या नावाखाली चीनविरोधी काम करतात,’’ असे लिन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले..Deputy CM Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज कऱ्हाड दौऱ्यावर; विदीप जाधव यांच्याही कुटुंबीयांची भेट घेणार!.नोहा यांच्या विनोदाने ट्रम्प यांचा संतापलॉस एंजेलिस : ग्रॅमी पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ट्रेव्हर नोहा यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची थट्टा केल्याने ट्रम्प यांनी नोहा यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. नोआ यांनी ट्रम्प आणि त्यांच्या जेफ्री एपस्टिनसोबतच्या कथित मैत्रीवर विनोद केला होता. ‘‘यावर्षीच्या ग्रॅमी पुरस्कार सोहळ्यात सूत्रसंचालक नोहा यांचे सूत्रसंचालन कमी गुणवत्तेचे आणि प्रतिभाहीन होते,’’ असे ट्रम्प यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या ट्रूथ या समाज माध्यमावर लिहिले आहे. ‘‘मी आणि बिल क्लिंटन यांच्याबाबत नोहाने केलेले विधान हे चुकीचे. नोहा यांनी त्यांच्या दाव्यांतील तथ्य तपासावीत आणि त्वरित दुरुस्त करावीत, अन्यथा त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल,’’ असा इशाराही ट्रम्प यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.