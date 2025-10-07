Mamata Banerjee: दामोदर खोऱ्यातून पाणी सोडल्याने पूर; ममता बॅनर्जी यांचा आरोप, पीडितांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये देणार

कोलकता : उत्तर बंगालमधील महापूर मानवनिर्मित असून यास दामोदर खोरे महामंडळ जबाबदार असल्याचा आरोप पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला. दामोदर प्रकल्पातून पाणी सोडल्यामुळे राज्याच्या दक्षिण भागातील अनेक नद्या तुडुंब भरून वाहू लागल्याचे म्हटले आहे. पूर आणि भूस्खलनात मृत झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत दिली जाईल आणि कुटुंबातील एका सदस्याला गृहरक्षक दलात नोकरी देण्यात येईल, असे आश्वासन बॅनर्जी यांनी दिले..पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी दौऱ्यावर निघत असताना मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, की राज्यात पुराच्या विविध दुर्घटनेत आतापर्यंत २३ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. या भागात ३०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस सलग १२ तासांहून अधिक काळ झाला आहे..बॅनर्जी म्हणाल्या, दामोदर खोऱ्याचे अधिकारी मनाप्रमाणे पाणी सोडत आहे. यावर असलेल्या दोन धरणांमध्ये गाळ काढला नसून त्यामुळे साठवण क्षमतेत घट झाली आहे. पुरापासून वाचवण्यासाठी दामोदर खोऱ्यातून झारखंड पाणी सोडत आहे, पण त्याचा फटका बंगालला बसत आहे..राज्य सरकारने ४५ बसची व्यवस्था केली असून त्या माध्यमातून पूरग्रस्त भागात अडकलेल्या पर्यटकांना परत आणले जात आहे. त्यांनी केंद्र सरकारवरही टीका. पूरनिवारणासाठी मदत दिली नाही, आणि राज्य सरकार स्वतःच्या स्रोतांवर परिस्थिती हाताळत आहे, असे त्या म्हणाल्या. दरम्यान, उत्तर बंगालमधील पूरग्रस्त भागात मदत व बचावकार्याची माहिती घेण्यासाठी बागडोगरामार्गे त्या रवाना झाल्या..CM Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच सरकार सगळ्यांना मदत करेल.दामोदर प्रकल्प कोठे आहेदामोदर प्रकल्प हा झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये आहे. तो दामोदर नदीवर बांधला गेला आहे. या प्रकल्पाचे मुख्यालय कोलकाता येथे आहे. यामध्ये वीज निर्मिती, पूर नियंत्रण, सिंचन आणि औद्योगिक विकास हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.