Viral Video : Reels साठी कायपण! जीव धोक्यात घालत ट्रॅक्टरच्या चाकाखाली ठेवला हात, चाक हातावरुन गेलं अन्...

Dangerous Tractor Wheel Stunt Viral Video : या व्हायरल व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती रीलसाठी स्वतःचा हात ट्रॅक्टरच्या चाकाखाली ठेवत जीवघेणा स्टंट करत आहे. हा प्रकार पाहून नेटकरी आश्चर्यचकित झाले आहेत.
सकाळ डिजिटल टीम
Tractor Stunt Viral Video : सोशल मीडियाच्या युगात लाईक्स आणि व्ह्यूजच्या नादात लोक कोणत्याही थराला जात आहेत. याची अनेक धक्कादायक उदाहरणे आपल्याला वारंवार पाहायला मिळतात. धाडसाचे किंवा कौशल्याचे प्रदर्शन करण्याच्या नावाखाली अनेक जण स्वतःचा जीव धोक्यात घालतानाही दिसतात. अशाच प्रकारचा एक थरारक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

