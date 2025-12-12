Viral Video : Reels साठी कायपण! जीव धोक्यात घालत ट्रॅक्टरच्या चाकाखाली ठेवला हात, चाक हातावरुन गेलं अन्...

Tractor Stunt Viral Video : सोशल मीडियाच्या युगात लाईक्स आणि व्ह्यूजच्या नादात लोक कोणत्याही थराला जात आहेत. याची अनेक धक्कादायक उदाहरणे आपल्याला वारंवार पाहायला मिळतात. धाडसाचे किंवा कौशल्याचे प्रदर्शन करण्याच्या नावाखाली अनेक जण स्वतःचा जीव धोक्यात घालतानाही दिसतात. अशाच प्रकारचा एक थरारक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे..या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती ट्रॅक्टर चालवत आहे, तर दुसरा व्यक्ती आपला हात त्या ट्रॅक्टरच्या मोठ्या चाकाखाली (Hand Under Tractor Wheel) ठेवत आहे. सुरुवातीला तो नेमकं काय करतोय हे स्पष्ट होत नाही; पण व्हिडिओ पुढे गेल्यावर ट्रॅक्टर चालक जाणीवपूर्वक चाक दुसऱ्या व्यक्तीच्या हातावर फिरवतो हे स्पष्ट होते..Mumbai Viral Video : रेल्वे स्थानकावर झोपलेल्या तरुणाला तृतीयपंथींकडून मारहाण, पायातील चप्पल काढले अन्...; सोशल मीडियावर संताप.सर्वात धक्कादायक म्हणजे, हा सगळा प्रकार घडल्यानंतरही त्या व्यक्तीला कसलीही दुखापत होत नाही; उलट तो निवांत हसताना दिसतो. साधारणपणे ट्रॅक्टरचे वजन आणि चाकांचा दाब लक्षात घेतल्यास अशा प्रकारचा स्टंट गंभीर अपघात घडवू शकतो, अगदी रुग्णालयात दाखल होण्याइतपत. परंतु, या व्हिडिओतील व्यक्ती मात्र पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे दिसते..‘लाईक्स’साठी जीव धोक्यात घालण्याची क्रेझ!हा जीवघेणा स्टंट करणारा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (ट्विटर) वर @mdtanveer87 यांनी शेअर केला आहे. त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलंय, “रील्ससाठी जीव धोक्यात घालण्याची क्रेझ वाढत आहे. एका छोट्याशा चुकीने जीव जाऊ शकतो. धाडस दाखवण्यापेक्षा स्वतःचे रक्षण करा. तुमच्या लाईकसाठी तुमचे प्रियजन रडू नयेत.”.केवळ १० सेकंदांचा हा व्हिडिओ आतापर्यंत ३८,००० हून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे. अनेकांनी हा व्हिडिओ लाईक करून विविध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एक वापरकर्ता लिहितो, “कधीतरी अशा धाडसामुळे तुमचा हात जाईल.” तर दुसरा म्हणतो, “हे अतिशय धोकादायक आहे. असे स्टंट करण्याचा प्रयत्नही करू नका; याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.