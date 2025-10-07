Darjeeling Landslide: दार्जिलिंगमध्ये भूस्खलनाची मोठी आपत्ती; मृतांचा आकडा २८ वर, हजारो पर्यटक अडकले

दार्जिलिंग : पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग जिल्ह्यातील झालेल्या भूस्खलनातील मृतांची संख्या २८ वर पोहोचली असून आपत्ती प्रतिसाद जवानांकडून सोमवारीही शोध आणि बचावकार्य सुरूच होते. येथील अनेक लोक अजूनही बेपत्ता असून, हजारो पर्यटक डोंगराळ भागात अडकले आहेत..उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार रविवारी रात्री उशिरा अजून एका मृतदेहाचा शोध लागला आणि मृतांची संख्या वाढली. “येथील परिस्थिती अद्यापही आव्हानात्मक आहे. कित्येक लोक बेपत्ता आहेत आणि मृतांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..त्याचप्रमाणे सतत पडणाऱ्या पावसामुळे बचावकार्यात अडथळे येत आहेत,’’ असे गुहा म्हणाले. अवघ्या १२ तासांत येथे ३०० मि.मी. पेक्षा अधिक पाऊस पडल्याने तीव्र भूस्खलन झाले व दार्जिलिंगची टेकडी आणि डोअर्सच्या पायथ्याचा भाग उद्ध्वस्त झाला आहे. यात प्रामुख्याने मिरिक, सुखियापोखरी आणि जोरेबुंगलो (दार्जिलिंग) तसेच नागरकट्टा (जलपायगुडी) या भागांना भूस्खलनाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे..राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या नेतृत्वाखाली वेगवेगळ्या ठिकाणी बचावकार्य सुरू असून, मोठ्या यंत्रांच्या साहाय्याने ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांचा शोध घेतला जात आहे, अशी माहिती प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली..संस्थांकडून मदतीचा हातजिल्हा प्रशासन, गोरखालँड टेरिटोरियल अॅडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) आणि स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने भूस्खलनातील पीडितांसाठी मदत छावण्या उभारण्यात आल्या आहेत. सर्व विस्थापित कुटुंबांना अन्न, ब्लँकेट, औषधे आणि पिण्याचे पाणी दिले जात आहे,’’ असे अधिकाऱ्याने सांगितले. भूस्खलनानंतर २४ तासांनंतरही अनेक गावांचा संपर्क तुटलेलाच आहे. येथील संपूर्ण डोंगर उताराचा भाग कोसळले आहे, पूल वाहून गेलेत आहेत, रस्ते चिखलाखाली गेले आहेत, असे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. काही अंतर्गत गावांमध्ये पोहोचण्यासाठी हेलिकॉप्टरची गरज भासू शकते, असेही ते म्हणाले..Darjeeling Landslide:'दार्जिलिंगमध्ये भूस्खलन; २० जणांचा मृत्यू', अनेक जण बेपत्ता, जोरदार पावसामुळे पर्यटक अडकले...पर्यटक अडकलेपश्चिम बंगालमधील दुर्गा पूजा हा पर्यटकांसाठी नेहमीच आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असतो. मात्र, यंदा दुर्गा पूजेसाठी आलेले शेकडो पर्यटक रस्ते बंद असल्याने अडकून पडले आहेत. दरम्यान या भागात अडकलेल्या पर्यटकांना दुसऱ्या पर्यायी मार्गाने सिलिगुडीला पोहोचविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान या भागात मंगळवारीही जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला. त्यामुळे नव्याने भूस्खलनाचा धोका कायम आहे, असा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.