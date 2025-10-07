देश

Darjeeling Landslide: दार्जिलिंगमध्ये भूस्खलनाची मोठी आपत्ती; मृतांचा आकडा २८ वर, हजारो पर्यटक अडकले

West Bengal Disaster: दार्जिलिंगमधील भूस्खलनात २८ लोकांचा मृत्यू झाला असून शोध व बचावकार्य सुरू आहे. हजारो पर्यटक डोंगराळ भागात अडकले असून प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्था मदतीस सज्ज आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
दार्जिलिंग : पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग जिल्ह्यातील झालेल्या भूस्खलनातील मृतांची संख्या २८ वर पोहोचली असून आपत्ती प्रतिसाद जवानांकडून सोमवारीही शोध आणि बचावकार्य सुरूच होते. येथील अनेक लोक अजूनही बेपत्ता असून, हजारो पर्यटक डोंगराळ भागात अडकले आहेत.

