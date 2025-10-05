देश

Darjeeling Landslide:'दार्जिलिंगमध्ये भूस्खलन; २० जणांचा मृत्यू', अनेक जण बेपत्ता, जोरदार पावसामुळे पर्यटक अडकले..

Massive Landslide in Darjeeling; दार्जिलिंग परिसरात दोन ते तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस कोसळत असून शनिवारी रात्रीपासून रविवारी दुपारपर्यंतच्या बारा तासांमध्ये तीनशे मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस कोसळला आहे. पावसामुळे या पर्वतीय भागामध्ये अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्या आहेत.
दार्जिलिंग: पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग परिसरातील टेकड्यांवर सततच्या मुसळधार पावसामुळे झालेल्या भूस्खलनामध्ये २० जणांचा मृत्यू झाला असून, अनेक जण बेपत्ता झाले आहेत. भूस्खलनामुळे अनेक घरे वाहून गेली आहेत आणि रस्त्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, दुर्गम भागांतील अनेक वस्त्यांचा संपर्क तुटला आहे. जोरदार पावसामुळे या भागात पर्यटकही अडकले आहेत.

