Dasheri Mango: २०० वर्षे जुने झाड आजही जिवंत! एका छोट्या गावापासून नवाबांच्या दरबारापर्यंत; ‘दशहरी’ आंब्याची खास स्टोरी

उत्तर भारतातील 'स्वादाचा सुलतान' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दशहरी आम्रफळाचा इतिहास त्याच्या नावाप्रमाणेच गोड आणि रंजक आहे. सुमारे २००-२५० वर्षांपूर्वी लखनौच्या एका छोट्याशा गावातून सुरू झालेला हा प्रवास आज जागतिक स्तरावर पोहोचला आहे.आज देखील लखनौमधील 'दशहरी' हे गाव या खास आंब्यामुळे जगाच्या नकाशावर आपले नाव राखून आहे. या फळाच्या नामांतराची आणि इतिहासाची रंजक माहिती खालीलप्रमाणे आहे:.नावातच दडलंय गाव: 'दशहरी'ची ओळखदशहरी आंब्याचे नाव उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौपासून जवळच असलेल्या 'दशहरी' नावाच्या गावावरून पडले आहे. १८ व्या शतकात याच गावात या खास आंब्याची पहिली लागवड करण्यात आली होती. काकोरी जवळ असलेल्या या गावात आजही या आंब्याचे मूळ स्थान मानले जाते..२०० वर्षे जुने 'मदर ट्री'असे मानले जाते की, दशहरी आंब्याचे जगातील पहिले झाड याच गावात लावले गेले होते. हे झाड आजही अस्तित्वात असून त्याला 'मदर ट्री' म्हटले जाते. हे झाड सुमारे २०० वर्षांहून अधिक जुने आहे. हे मूळ झाड दिवंगत मोहम्मद अन्सार जैदी यांच्या बागेतील असल्याचे सांगितले जाते..नवाबांचे 'राखीव' फळलखनौच्या नवाबांना आंब्यांची खूप आवड होती. दशहरी आंब्याबाबत काही रंजक गोष्टी अशा आहेत. नवाबांच्या काळात या 'मदर ट्री'ला इतकी सुरक्षा असायची की, त्याचे फळ सामान्य जनतेला मिळत नसे. ही फळे केवळ नवाब आणि त्यांच्या खास पाहुण्यांसाठीच राखीव असायची.नवाब आसफ-उद-दौला यांच्या काळात मलिहाबाद आणि आसपासच्या परिसरात आंब्याच्या अनेक नवीन जाती विकसित करण्यात आल्या, ज्यांना नवाबांनी विशेष राजाश्रय दिला होता..चव आणि वैशिष्ट्येदशहरी आंबा इतर आंब्यांपेक्षा वेगळा ठरण्यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत:रेशे-रहित गूदा: या आंब्यात तंतू (Fibers) नसतात, ज्यामुळे तो खाताना अत्यंत मऊ आणि लोण्यासारखा वाटतो.सुगंध आणि गोडवा: याचा सुगंध इतका तीव्र असतो की तो दुरूनच ओळखता येतो. याची मिठास जिभेवर बराच काळ रेंगाळत राहते..आरोग्यासाठी फायदेशीरकेवळ चवीसाठीच नाही, तर आरोग्यासाठीही दशहरी आंबा उत्तम मानला जातो:जीवनसत्त्वे: यात व्हिटॅमिन ए, सी आणि अँटी-ऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात, जे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतात.ऊर्जा: उन्हाळ्याच्या दिवसात शरीराला झटपट ऊर्जा देण्यासाठी आणि थंडावा देण्यासाठी हा आंबा उत्तम आहे.आज देखील लखनौच्या मलिहाबाद आणि दशहरी भागातून येणारा हा आंबा जगभरातील खवय्यांची पहिली पसंती ठरत आहे.