देश

Dausa Case: अल्पवयीन मुलीवर धावत्या कारमध्ये सामूहिक अत्याचार..अचानक झाली प्रसूती; नवजात बाळाचा मृत्यू

Dausa Shocking Gang-Rape Case: पीडितेने एका स्थानिक नागरिकाकडे मदत मागितली, त्यानंतर तिला तातडीने दौसा जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
crime news

crime news

esakal

संतोष कानडे
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Pregnant Minor Assaulted in Car: राजस्थानमधील दौसा जिल्ह्यात एका १६ वर्षीय गर्भवती अल्पवयीन मुलीवर तिघांनी धावत्या कारमध्ये सामूहिक बलात्कार केल्याची अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. या अत्याचारादरम्यानच पीडित मुलीची गाडीत प्रसूती झाली.

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