Dausa Case: अल्पवयीन मुलीवर धावत्या कारमध्ये सामूहिक अत्याचार..अचानक झाली प्रसूती; नवजात बाळाचा मृत्यू

Pregnant Minor Assaulted in Car: राजस्थानमधील दौसा जिल्ह्यात एका १६ वर्षीय गर्भवती अल्पवयीन मुलीवर तिघांनी धावत्या कारमध्ये सामूहिक बलात्कार केल्याची अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. या अत्याचारादरम्यानच पीडित मुलीची गाडीत प्रसूती झाली..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.पीडितेने दिलेल्या तक्रारीनुसार, रात्रीच्या सुमारास तीन आरोपींनी तिचे कारमधून अपहरण केले आणि दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवेवर तिच्यावर आलटून-पालटून पाशवी अत्याचार केले. यादरम्यानच पीडित मुलीची गाडीत प्रसूती झाली. अत्याचारानंतर आरोपी तिला दौसा येथील कलेक्टरेट चौकात रस्त्यावर सोडून पसार झाले..Sonia Gandhi : सोनिया गांधींची इंस्टाग्रामवर इंट्री, ३ तासांत ५९ हजार लाईक्स अन् १३ हजार फॉलोवर्स; नव्या सुरुवातीची राजकीय वर्तुळात चर्चा.यानंतर पीडितेने कसाबसा एका स्थानिक नागरिकाकडे मदतीचा हात मागितला, ज्यानंतर तिला तातडीने दौसा जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पीडिता नवजात बालिकेला कपड्यात गुंडाळून रुग्णालयात घेऊन पोहोचली होती, मात्र तपासणीअंती डॉक्टरांनी बाळाला मृत घोषित केले..Kolhapur Gokul Election: कोरेंच्या बालेकिल्ल्यालाच ‘समविचारी’चे खिंडार; महायुतीला कमी मते; पन्हाळा, शाहूवाडी, हातकणंगलेत पिछाडीवर.मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी आधीपासूनच गर्भवती होती. अजय कुमार मीणा नावाच्या तरुणाने फेब्रुवारी आणि मे महिन्यात तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. त्यातूनच ती गर्भवती राहिली होती. घटनेची माहिती मिळताच अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक शंकरलाल मीणा, कोलवा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी मनोहर लाल, कोतवाली पोलीस ठाण्याचे प्रभारी भगवान सहाय शर्मा आणि बांदीकुईचे डीएसपी लक्ष्मीकांत शर्मा यांनी रुग्णालयात धाव घेतली..पोलिसांनी पीडितेचा जबाब नोंदवून घेतला असून अपहरण आणि सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे. पीडिता अल्पवयीन असल्याने तिची ओळख गुप्त ठेवण्यात आली आहे. फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना करण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.