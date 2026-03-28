Davangere Constituency : दावणगिरी पोटनिवडणूक रंगतदार; सादिक पैलवान माघारी, सिद्दरामय्यांचा काँग्रेस विजयावर विश्वास

बंगळूर : दावणगिरी पोटनिवडणुकीत अपक्ष उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल केलेल्या सादिक पैलवान यांनी अखेर निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. त्यामुळे दावणगिरी आणि बागलकोट या दोन्ही ठिकाणी काँग्रेस विजय मिळवेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या यांनी व्यक्त केला. शुक्रवारी क्विन्स रोडवरील काँग्रेस भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..सादिक पैलवान यांची अनेक वर्षांची ओळख असून, ते म्हैसूरमधील कुस्ती स्पर्धांमध्ये सहभागी होत असताना भेट होत असे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. उमेदवारीची इच्छा बाळगणे चुकीचे नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पक्षाच्या विनंतीनुसार सादिक यांनी माघार घेतल्याबद्दल त्यांनी आभार मानले..पैलवान हे सुमारे ४० वर्षांपासून काँग्रेसचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत. दावणगिरीमध्ये सुमारे ७० हजार मुस्लिम मतदार आहेत. मात्र, पक्षाने दिवंगत नेत्यांच्या कुटुंबीयांना संधी देण्याच्या परंपरेनुसार मंत्री एस. एस. मल्लिकार्जुन यांचे पुत्र समर्थ यांना उमेदवारी दिली. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले की, सादिक यांना समजावण्याची जबाबदारी आमदार सलीम अहमद आणि रिजवान अर्शद यांच्याकडे होती. अखेर सादिक यांनी काँग्रेसच्या समर्थनार्थ प्रचार करण्याचे आश्वासन दिले असून, पक्ष त्यांचा सन्मान करेल, असे त्यांनी नमूद केले.