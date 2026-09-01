MBA Exam: प्रश्नपत्रिका इंग्रजीत, पण ५०० विद्यार्थ्यांनी उत्तरे लिहिली हिंदीत; BBA-MBA विद्यार्थ्यांचे ४ ते १० टक्के गुण घटले

देवी अहिल्या विद्यापीठातील (DAVV) बीबीए आणि एमबीएच्या परीक्षांमध्ये भाषेचा नवा ट्रेंड समोर आला आहे. प्रश्नपत्रिका १०० टक्के इंग्रजीत असतानाही सुमारे ५०० विद्यार्थ्यांनी हिंदीत उत्तरे लिहिली. मात्र, तांत्रिक संज्ञांचा अचूक वापर आणि भाषेतील अडचणींमुळे या विद्यार्थ्यांना गुणांचा फटका बसल्याचे दिसून आले..५०० विद्यार्थ्यांनी निवडला हिंदीचा पर्यायDAVVशी संलग्न ६५ महाविद्यालयांतील सुमारे २० हजार विद्यार्थ्यांमध्ये जवळपास ५०० विद्यार्थ्यांनी हिंदीत परीक्षा दिली. यामध्ये एमबीएचे सुमारे ४००, तर बीबीएचे जवळपास १०० विद्यार्थी आहेत.परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशेष तिवारी यांच्या माहितीनुसार, दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत जवळपास सर्व विद्यार्थी इंग्रजीतूनच उत्तरे लिहीत होते. मात्र, विद्यापीठाच्या नियमांनुसार विद्यार्थ्यांना हिंदी किंवा इंग्रजी यापैकी कोणत्याही भाषेत उत्तर देण्याची मुभा असल्याने यंदा काही विद्यार्थ्यांनी हिंदीचा पर्याय निवडला..अपघातात पत्नीचा मृत्यू, शेवटचं पाहण्यासाठी पती व्हिलचेअरवरून स्मशानभूमीत; आईच्या मायेला पोरकं झालेल्या चिमुकल्यांचा टाहो.तांत्रिक शब्दावली ठरली मोठा अडथळाहिंदीत उत्तर लिहिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विशेषतः फायनान्शियल अकाउंटिंग, क्वांटिटेटिव्ह टेक्निक्स आणि मार्केटिंग मॅनेजमेंट यांसारख्या विषयांमध्ये अडचणी आल्या.व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अनेक संकल्पना आणि तांत्रिक संज्ञांना अचूक हिंदी पर्याय वापरणे विद्यार्थ्यांना कठीण गेले. त्यामुळे उत्तरांचा आशय बरोबर असूनही काही ठिकाणी तांत्रिक अचूकतेचा अभाव दिसून आला..गुणांमध्ये ४ ते १० टक्क्यांची घटहिंदीत उत्तरपत्रिका लिहिणारे बहुतांश विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असले, तरी तांत्रिक संज्ञांचा योग्य वापर न झाल्यामुळे प्रत्येक प्रश्नाच्या मूल्यमापनात काही गुण कमी झाले. परिणामी त्यांच्या एकूण निकालात ४ ते १० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे सांगण्यात आले.यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये केवळ विषयाचे ज्ञान पुरेसे नसून संबंधित क्षेत्रातील तांत्रिक शब्दावलीचे ज्ञानही महत्त्वाचे असल्याचे या निकालातून स्पष्ट झाले..Akola Gupta Flour Mill Robbery: कामगारांनीच केला मालकाचा विश्वासघात!;हातपाय बांधून रोख रकमेसह ५० लाखांचा मुद्देमालासह पोबारा; परिसरात खळबळ.हिंदी माध्यमासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याची मागणीया पार्श्वभूमीवर काही प्राध्यापकांनी BBA आणि MBAचे शिक्षण हिंदीतून उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांमध्ये हिंदीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या धर्तीवर व्यवस्थापन शिक्षणासाठीही स्वतंत्र हिंदी संदर्भसाहित्य आणि प्रशिक्षित प्राध्यापक उपलब्ध करून द्यावेत, असे त्यांचे मत आहे.दुसरीकडे, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. एन. के. द्विवेदी यांच्या मते, MBA हा आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय क्षेत्राशी जोडलेला अभ्यासक्रम आहे. केस स्टडी, फायनान्स, मार्केटिंग आणि बिझनेस मॅनेजमेंट यांसारख्या विषयांसाठी इंग्रजीचे ज्ञान विद्यार्थ्यांना भविष्यातील करिअरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उपयोगी पडते.त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मातृभाषेत शिक्षणाची सुविधा देतानाच व्यावसायिक क्षेत्रात आवश्यक असलेल्या इंग्रजी आणि तांत्रिक शब्दावलीचे ज्ञान देण्याचे आव्हान विद्यापीठांसमोर राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.