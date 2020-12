ओमर अब्दुल्लांचा भाजपला टोला; DDC निवडणुकीच्या निकालावर दिली प्रतिक्रिया

श्रीनगर - जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकीचे निकाल लागले असून यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्लाह यांनी म्हटलं की, भाजप सरकार आता इथं लवकर विधानसभा निवडणुका घेणार नाही. इथं झालेल्या पराभवानंतर मला नाही वाटत की भाजप इथं लवकर विधानसभा निवडणुका घेईल. जर त्यांचा लोकशाहीवर विश्वास असेल तर आतापर्यंत निवडणुकांची घोषणा केली असती. आता आमच्याकडे पक्षाची ताकद वाढवण्यासाठी आणखी वेळ असेल.

काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की,'आम्हाला हेसुद्धा स्वीकारलं पाहिजे की काही भागात आमच्या संघटनेत काही कमतरता आहेत. आम्ही काही जागांवर निवडणुका जिंकण्याची अपेक्षा करत होतो मात्र ते होऊ शकलं नाही.' जम्मू काश्मीरमध्ये जिल्हा विकास परिषदेच्या पहिल्या निवडणुकीत फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील सात पक्षांच्या गुपकार आघाडीने 280 पैकी 112 जागी आघाडी मिळवली आहे. तर भाजप 73 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे.

With this defeat, I don't think BJP govt will conduct Assembly elections here anytime soon. They would have announced the polls by now had they believed in democracy. So, we have time to strengthen our party: National Conference leader Omar Abdullah on DDC polls results https://t.co/dDIovxEFNI

— ANI (@ANI) December 23, 2020