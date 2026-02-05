चायनीज मांजामुळे जीव गेला तर थेट मर्डर केस, योगी आदित्यनाथ भडकले; संपूर्ण यूपीत छापेमारीचे आदेश!

उत्तर प्रदेशात चिनी मांजामुळे होणाऱ्या अपघातांवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. आता अशा मांजामुळे कोणाचा मृत्यू झाला, तर तो अपघात न मानता 'खून' मानला जाईल आणि संबंधितांवर हत्येचा गुन्हा दाखल होईल..उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये ४ फेब्रुवारी रोजी एका तरुणाचा चिनी मांजामुळे गळा चिरून दुर्दैवी मृत्यू झाला. हा तरुण दुचाकीवरून जात असताना अचानक त्याच्या गळ्यात मांझा अडकला आणि रक्तबंबाळ अवस्थेत तो रस्त्यावरच कोसळला. तब्बल १० मिनिटे तो तरुण तडफडत होता, पण रुग्णालयात नेण्यापूर्वीच त्याची प्राणज्योत मालवली. या घटनेमुळे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचंड संतापले असून त्यांनी संपूर्ण राज्यात तातडीने कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत..मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कडक शब्दांत विचारले की, बंदी असतानाही बाजारात चिनी मांझा येतोच कसा? त्यांनी स्पष्ट केले की, यापुढे चिनी मांझा विकणाऱ्या, साठवणूक करणाऱ्या किंवा त्याचा वापर करणाऱ्यांविरुद्ध 'झिरो टॉलरन्स' धोरण अवलंबले जाईल. जर या मांजामुळे कोणाचा जीव गेला, तर तो थेट हत्येचा गुन्हा (मर्डर केस) मानला जाईल. पोलिसांना आता संपूर्ण राज्यात विशेष मोहीम राबवून अशा बेकायदेशीर मांजाची विक्री करणाऱ्यांची साखळी मोडीत काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..\rचिनी मांझा हा प्लॅस्टिक आणि धातूच्या मिश्रणातून बनलेला असतो, जो मानवी त्वचेसाठी आणि पक्षांसाठी अत्यंत घातक आहे. प्रशासनाने आता जागोजागी छापेमारी सुरू केली असून दुकानदारांना कडक इशारा दिला आहे. जनतेनेही अशा जीवघेण्या मांजाचा वापर टाळावा आणि सुरक्षित पर्यायांचा वापर करावा, असे आवाहन सरकारने केले आहे. गुन्हेगारांना जर कायद्याची भीती वाटत नसेल, तर त्यांना कायद्याच्या भाषेतच धडा शिकवला जाईल, असा इशारा सरकारने या निर्णयाद्वारे दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.