चायनीज मांजामुळे जीव गेला तर थेट मर्डर केस, योगी आदित्यनाथ भडकले; संपूर्ण यूपीत छापेमारीचे आदेश!

Yogi Adityanath warning on kite string Deaths: चायनीज मांजामुळे मृत्यू झाला तर खूनाचा गुन्हा, योगी आदित्यनाथ यांचा कठोर निर्णय
UP Chief Minister Yogi Adityanath issuing strict instructions to officials over the Chinese manja ban.

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

उत्तर प्रदेशात चिनी मांजामुळे होणाऱ्या अपघातांवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. आता अशा मांजामुळे कोणाचा मृत्यू झाला, तर तो अपघात न मानता 'खून' मानला जाईल आणि संबंधितांवर हत्येचा गुन्हा दाखल होईल.

