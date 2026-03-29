आई, बहीण अन् भाच्याचा गळा चिरला, स्वत:लाही संपवण्याचा प्रयत्न; चिटफंडच्या कर्जाचा डोंगर अन् बहिणीच्या आजारपणामुळे टोकाचा निर्णय

बंगळुरूत एकाच कुटुंबातील चौघांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. यात दोघांचा मृत्यू झाला असून दोघे गंभीर जखमी आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार केले जात आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कर्जाच्या वाढत्या बोजामुळे सर्वांनी हे कृत्य केलं. शनिवारी रात्री साडे दहा वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडला. Financial Crisis Leads to Brutal Family Attack Two Dead.बंगळुरूतील अनेकल तालुक इथं अत्तिबेलेजवळ मोहन एमआर याच्यासह कुटुंबिय राहत होते. कर्जामुळे त्यांना वसुलीसाठी त्रास दिला जात होता आणि त्यातूनच हे टोकाचं पाऊल उचललं असावं असा अंदाज नातेवाईकांनी व्यक्त केलाय. आशा आणि त्यांची मुलगी वर्षिता यांचा जागीच मृत्यू झाला तर वर्षिताचा भाऊ मोहन एमआर आणि त्याचा ११ वर्षांचा भाचा मयंक गंभीर जखमी झाला आहे. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..आत्महत्या करण्याआधी कुटुंबाने एक व्हिडीओ रेकॉर्ड केला होता. यात त्यांनी कर्ज देणाऱ्यांकडून दबाव असल्याचं आणि त्रास सहन होत नसल्याचं म्हटलंय. या त्रासाला कंटाळूनच आत्महत्या करत असल्याचं सांगण्यात आलंय. मोहनने आत्महत्येआधी हा व्हिडीओ शूट करून नातेवाईकांना पाठवला होता. त्यानंतर टोकाचं पाऊल उचललं. दरम्यान, शेजाऱ्यांना विचित्र आवाज आल्यानंतर त्यांनी दरवाजा ठोठावला. मात्र आतून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही..शेजाऱ्यांसह नातेवाईकांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला तेव्हा आशा आणि वर्षिता यांचा मृत्यू झाला होता. तर मोहन आणि मयंक रक्ताच्या थारोळ्यात पडले होते. शेजाऱ्यांनी तात्काळ दोघांना रुग्णालयात नेलं आणि पोलिसांनाही या प्रकाराची माहिती दिली..पोलिसांनी सांगितले की, आशा आणि वर्षिता हे घटनास्थळी बेशुद्धावस्थेत आढळून आले. प्राथमिक तपासात समोर आलं की, मोहनने चिट फंड व्यवसायात गुंतवणूक केली होती. तो आर्थिक अडचणीत आला होता. कोट्यवधींचं कर्ज त्याच्यावर होतं. त्याने आशा, वर्षिता आणि मयंक यांचा गळा चाकूने चिरला. त्यानंतर स्वत:ला संपवण्याचा प्रयत्न केला..हल्ल्यात वाचलेल्या मयंक आणि मोहन यांना गंभीर दुखापत झाली आहे. त्यांच्यावर आयसीयूमध्ये उपचार सुरू आहेत. गेल्या दीड वर्षांपासून मोहनची बहीण वर्षिता ब्रेन ट्युमरशी झुंज देत होती. तिचीही प्रकृती गंभीर होती.